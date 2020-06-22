РФПЛ остановят после голосования по поправкам в конституцию, – журналист

Российский комментатор Алексей Андронов выразил уверенность в том, что чемпионат страны по футболу будет остановлен сразу после референдума по поправкам в конституцию.

Журналист в своем Telegram-канале предположил, что после 1 июля первенство Премьер-лиги остановят из-за вспышки коронавируса в командах.

"Судя по всему, чемпионат доигран не будет. До "поправок" его не остановят, а вот сразу после... Как известно, строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Ну вот и посмотрите вокруг. Веранды – битком. В масках – единицы. Нет удивления, что в клубах болезнь. Есть удивление от того, как и что делают РФС/РПЛ..." – заявил Андронов.

Андронов предположил досрочное завершение РФПЛ Telegram-канал Алексея Андронов

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный клуб "Ростов" ушел на карантин из-за вспышки коронавируса и был вынужден выставить игроков академии на игру с "Сочи", проиграв ее – 10:1. Кроме того, коронавирус был выявлен в московском "Динамо" и "Уфе".