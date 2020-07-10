Результаты жеребьевки "финала восьми" Лиги Европы: все пары
В пятницу, 10 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка "финала восьми" Лиги Европы, по итогам которой команды узнали возможных соперников по четвертьфиналу и полуфиналу турнира.
Все четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
"Шахтер"/"Вольфсбург" – "Базель"/"Айнтрахт"
"Манчестер Юнайтед"/ЛАСК – "Копенгаген"/"Истанбул Башакшехир"
"Интер"/"Хетафе" – "Байер"/"Рейнджерс"
"Вулверхэмптон"/"Олимпиакос" – "Рома"/"Севилья"
Все полуфинальные пары выглядят следующим образом:
"Вулверхэмптон"/"Олимпиакос"/"Рома"/"Севилья" – "Манчестер Юнайтед"/ЛАСК/"Копенгаген"/"Истанбул Башакшехир"
"Интер"/"Хетафе"/"Байер"/"Рейнджерс" – "Шахтер"/"Вольфсбург"/"Базель"/"Айнтрахт"
Напомним, что из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение сыграть матчи, начиная со стадии 1/4 финала, в режиме "финала восьми".
Команды проведут лишь по одной встрече на нейтральном поле в четырех городах Германии - Дуйсбурге, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Кельне.
На момент остановки турнира были сыграны следующие встречи 1/8 финала:
"Айнтрахт" – "Базель" 0:3
"Истанбул Башакшехир" – "Копенгаген" 1:0
"Рейнджерс" – "Байер 1:3
"Олимпиакос" – "Вулверхэмптон" 1:1
"Вольфсбург" – "Шахтер" 1:2
ЛАСК – "Манчестер Юнайтед" 0:5
Первые матчи "Севилья" – "Рома" и "Интер" – "Хетафе" не состоялись. Эти пары проведут по одному поединку.
Игры 1/8 финала пройдут 5-6 августа, 1/4 финала – 10-11 августа. 16-17 августа состоятся игры 1/2 финала. Финал запланирован в Кельне на 21 августа.
Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА принял официальное решение, разрешив "Шахтеру" провести ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" в Украине.