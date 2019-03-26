Суперкамбэк Дании: результаты отбора на Евро-2020 26 марта

Во вторник, 26 марта, состоялись очередные матчи квалификации чемпионата Европы-2020. Национальные сборные провели свои вторые поединки в группах D, F и J.

Из результатов стоит отметить уверенную победу Испании над Мальтой, триллер в Норвегии, где команды обменялись забитыми мячами в компенсированное время, а также невероятный камбэк Дании, которая сумела отквитать три мяча за десять минут в концовке встречи.

Группа D

Ирландия – Грузия 1:0

Гол: 1:0 – 35 Хурихэйн.

Ирландия – Рэндолф, Стивенс, Коулмэн, Даффи, Кио, Хендрик, Хурихэйн, Макклейн, Брэйди (О`Брайен, 74), Уэлан, Макголдрик (Доэрти, 82).

Грузия – Лория, Какабадзе (Окриашвили, 85), Хочолава (Харабадзе, 65), Кашия, Кверквелия, Китейшвили, Квеквескири, Гвилия, Канкава, Квилитая, Арвеладзе (Казаишвили, 73).

Предупреждения: Канкава (14), Кашия (33).

Швейцария – Дания 3:3 (1:0, 2:3)

Голы: 1:0 – 19 Фройлер, 2:0 – 66 Джака, 3:0 – 76 Эмболо, 3:1 – 84 Йоргенсен, 3:2 – 88 Гюткьяер, 3:3 – 90 Дальсгор.

Швейцария – Зоммер, Эльведи, Аканджи, Мбабу, Родригес (Бенито, 46), Закария, Фройлер, Джака (Соу, 79), Цубер, Эмболо, Айети (Мехмеди, 71).

Дания – Шмейхель, Кьер, Йоргенсен, Дальсгор, Ларсен, Дилэйни, Эриксен, Шене (Хейбьерг, 70), Йоргенсен (Гюткьяер, 70), Брэйтуэйт, Поульсен.

Предупреждения: Йоргенсен (38), Закария (59), Аканджи (90), Эмболо (90).

Швейцария - Дания twitter.com/dbufodbold

Группа F

Мальта – Испания 0:2

Голы: 0:1 – 31 Мората, 0:2 – 73 Мората.

Мальта – Бонелло, Церафа, Каруана (Микаллеф, 85), Борг, Мускат, Фенек, Минтофф (Мифсуд, 70), Корбалан, Гийомье, Нвоко, Мбонг (Мускат, 65).

Испания – Аррисабалага, Эрмосо, Серджи Роберто, Рамос, Бернат (Муниаин, 56), Сауль (Навас, 65), Каналес, Асенсио, Родри Эрнандес, Гайя, Мората (Родриго, 79).

Предупреждение: Корбалан (72).

Норвегия – Швеция 3:3

Голы: 1:0 – 41 Йонсен, 2:0 – 59 Кинг, 2:1 – 70 Классон, 2:2 – 86 Квайсон, 2:3 – 90 Квайсон, 3:3 – 90 Камара.

Норвегия – Ярстейн, Нордтвейт, Алеэсами, Айер, Эльабделлауи, Сельнэс, Эльюнусси (Камара, 72), Эдегор, Хенриксен, Кинг, Йонсен (Серлот, 87).

Швеция – Ольсен, Гранквист, Хеландер, Аугустинссон, Крафт, Классон, Ольссон (Андерссон, 90), Экдаль (Свенссон, 66), Ларссон (Исак, 62), Квайсон, Берг.

Предупреждения: Сельнэс (28), Ольссон (29), Нордтвейт (52), Классон (55), Йонсен (63), Айер (69), Хеландер (72).

Норвегия - Швеция twitter.com/UEFAEURO

Румыния – Фарерские о-ва 4:1 (3:1, 1:0)

Голы: 1:0 – 26 Дяк, 2:0 – 29 Кешерю, 3:0 – 32 Кешерю, 3:1 – 40, пенальти Давидсен, 4:1 – 63 Пушкаш.

Румыния – Тэтэрушану, Моци, Бензар (Хаджи, 46), Григоре, Банку, Марин, Кипчу, Дяк, Станчу (Ман, 78), Пушкаш, Кешерю (Чикылдэу, 69).

Фарерские о-ва – Нильсен, Ватнсдаль (Бальдвинссон, 29), Давидсен, Грегерсен, Юнсен, уй Бартальсстову (Фредериксберг, 67), Фаэре, Ольсен, Ханссон (Ватнхамар, 77), Ольсен, Соренсен.

Предупреждения: Юнсен (15), Станчу (16), Моци (39), Кипчу (47), Фредериксберг (82), Григоре (85), Ольсен (86).

Группа J

Армения – Финляндия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 14 Йенсен, 0:2 – 78 Сойри.

Армения – Айрапетян, Дагбашян, Ароян, Чалишир, Оганесян, Мхитарян, Озбилиз (Барсегян, 67), Казарян, Бабаян (Аветисян, 74), Бриаско (Карапетян, 59), Григорян.

Финляндия – Градецки, Араюури, Гранлунд, Тойвио, Пиринен, Спарв, Камара, Лод (Тэйлор, 87), Йенсен (Шюллер, 69), Хямяляйнен (Сойри, 57), Пукки.

Предупреждения: Камара (36), Чалишир (39), Бабаян (40), Бриаско (54), Градецки (66), Спарв (71), Ароян (90).

Италия – Лихтенштейн 6:0

Голы: 1:0 – 17 Сенси, 2:0 – 32 Верратти, 3:0 – 35, пенальти Куальярелла, 4:0 – 45, пенальти Куальярелла, 5:0 – 69 Кин, 6:0 – 76 Паволетти.

Италия – Сиригу, Романьоли, Бонуччи (Иццо, 79), Манчини, Жоржиньо (Дзаньоло, 57), Спинаццола, Верратти, Сенси, Политано, Кин, Куальярелла (Паволетти, 72).

Лихтенштейн – Бюхель, Кауфманн, Геппель, Хофер, Вольфингер, Визер, Польверино, Зеле (Малин, 46), Саланович (Бюхель, 82), Хаслер, Кюне (Майер, 68).

Предупреждение: Хаслер (34).

Удаление: Кауфманн (45).

Босния и Герцеговина – Греция 2:2

Голы: 1:0 – 10 Вишча, 2:0 – 15 Пьянич, 2:1 – 64, пенальти Фортунис, 2:2 – 85 Коловос.

Босния и Герцеговина – Шехич, Шуньич, Колашинац, Зуканович, Бичакчич, Цимирот (Крунич, 90), Бешич, Вишча, Пьянич, Дульевич (Милошевич, 80), Джеко (Гояк, 90).

Греция – Влаходимос, Папастатопулос, Сиовас, Кутрис, Бакакис (Кулурис, 80), Бухалакис (Масурас, 46), Курбелис (Коловос, 67), Фортунис, Зека, Самарис, Донис.

Предупреждения: Курбелис (14), Донис (17), Колашинац (90).

Удаление: Пьянич (65).

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