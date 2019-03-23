Натужная победа Испании: результаты отбора на Евро-2020 23 марта

В субботу, 23 марта, состоялись очередные матчи квалификации чемпионата Европы-2020. Соперники в группах D, F и J провели первые встречи.

Из результатов стоит отметить непростую победу Испании над Норвегией, а также уверенный триумф итальянцев в матче с финнами.

Группа D

Грузия – Швейцария 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 56 Цубер, 0:2 – 80 Закария.

Грузия – Лория, Хочолава, Кашия, Табидзе (Кверквелия, 62), Какабадзе, Казаишвили, Квеквескири, Гвилия, Ананидзе (Качарава, 83), Канкава, Квилитая (Лобжанидзе, 73).

Швейцария – Зоммер, Шер, Лихтштайнер, Аканджи, Родригес, Закария, Фройлер (Соу, 89), Джака, Цубер, Гавранович (Айети, 61), Эмболо (Штеффен, 84).

Предупреждения: Квеквескири (70), Хочолава (76), Джака (89), Гвилия (90).

Гибралтар – Ирландия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 49 Хендрик.

Гибралтар – Голдуин, Чиполина, Эннесли (Пристли, 64), Оливеро, Чиполина, Бардон, Сарджент, Уокер, Де Барр, Кассиаро, Эрнандес (Понс, 78).

Ирландия – Рэндолф, Коулмэн, Даффи, Стивенс, Доэрти (Брэйди, 56), Макклейн, Хурихэйн, Хендрик, Кио, Магуайр (Артер, 73), Макголдрик.

Предупреждения: Кассиаро (41), Макклейн (45), Стивенс (67), Де Барр (90).

Группа F

Швеция – Румыния 2:1 (2:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 33 Квайсон, 2:0 – 40 Классон, 2:1 – 58 Кешерю.

Швеция – Ольсен, Аугустинссон, Люстиг (Крафт, 24), Хеландер, Гранквист, Ольссон, Ларссон, Форсберг (Свенссон, 68), Классон, Квайсон (Исак, 89), Берг.

Румыния – Тэтэрушану, Бэлуцэ (Иван, 78), Григоре, Маня, Банку, Марин, Кипчу, Митрицэ (Кешерю, 46), Станчу, Сэпунару, Пушкаш (Хаджи, 64).

Предупреждения: Григоре (72), Хаджи (79), Сэпунару (82), Свенссон (90), Крафт (90).

Мальта – Фарерские о-ва 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 13 Нвоко, 2:0 – 77, пенальти Борг, 2:1 – 90 Томсен.

Мальта – Бонелло, Каруана, Аджиус, Борг, Гийомье, Нвоко, Фенек, Корбалан (Мускат, 63), Мифсуд (Церафа, 72), Мбонг, Мускат (Минтофф, 85).

Фарерские о-ва – Нильсен, Юнсен (Ольсен, 72), Давидсен, Грегерсен, Ханссон, Фаэре, Ватнхамар (уй Бартальсстову, 68), Бальдвинссон (Фредериксберг, 79), Ольсен, Томсен, Соренсен.

Предупреждения: Юнсен (33), Нвоко (36), Борг (61), уй Бартальсстову (86), Бонелло (90), Ханссон (90), Соренсен (90).

Удаление: Аджиус (62).

Испания – Норвегия 2:1

Голы: 1:0 – 16 Родриго, 1:1 – 65, пенальти Кинг, 2:1 – 71, пенальти Рамос.

Испания – Де Хеа, Рамос, Мартинес, Альба, Себальос (Каналес, 74), Навас, Бускетс, Парехо (Родри Эрнандес, 77), Асенсио, Родриго, Мората (Мата, 89).

Норвегия – Ярстейн, Алеэсами, Эльабделлауи, Айер, Нордтвейт, Хенриксен, Сельнэс, Эльюнусси (Йонсен, 55), Эдегор (Эльюнусси, 56), Кинг, Юхансен (Камара, 77).

Предупреждения: Айер (35), Эльюнусси (51), Себальос (53), Юхансен (54), Мартинес (64), Йонсен (74).

Группа J

Италия – Финляндия 2:0

Голы: 1:0 – 7 Барелла, 2:0 – 74 Кин.

Италия – Доннарумма, Пиччини, Бираги (Спинаццола, 90), Бонуччи, Кьеллини, Жоржиньо, Верратти (Дзаньоло, 85), Барелла, Бернардески, Кин, Иммобиле (Куальярелла, 80).

Финляндия – Градецки, Тойвио, Араюури, Вяйсянен, Гранлунд (Сойри, 90), Лод, Пиринен, Спарв, Камара, Хямяляйнен (Лаппалайнен, 70), Пукки (Карьялайнен, 83).

Предупреждения: Спарв (63), Верратти (63), Пиччини (81).

Босния и Герцеговина – Армения 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 33 Крунич, 2:0 – 80 Милошевич, 2:1 – 90, пенальти Мхитарян.

Босния и Герцеговина – Шехич, Зуканович, Тодорович, Бичакчич, Чивич, Бешич, Крунич (Гояк, 83), Закарич (Милошевич, 65), Пьянич, Вишча, Джеко (Кольич, 87).

Армения – Айрапетян, Дагбашян, Чалишир, Ароян, Оганесян, Мкртчян, Мхитарян, Казарян (Озбилиз, 81), Карапетян (Бриаско, 67), Адамян (Бабаян, 67), Григорян.

Предупреждение: Чивич (40).

Лихтенштейн – Греция 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 45 Фортунис, 0:2 – 80 Донис.

Лихтенштейн – Бюхель, Геппель, Рехштайнер, Кауфманн, Бюхель (Зеле, 67), Саланович, Хаслер (Фрик, 86), Визер, Губсер (Йылдыз, 76), Польверино, Вольфингер.

Греция – Влаходимос, Бакакис, Кутрис, Сиовас, Курбелис, Масурас, Самарис, Фортунис (Кулурис, 83), Зека, Бакасетас (Коловос, 71), Митроглу (Донис, 23).

Предупреждение: Донис (73).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины сенсационно сыграла вничью на выезде против действующих чемпионов Европы – Португалии в первом матче отбора на Евро-2020.

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