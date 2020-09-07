Разгром сборной Украины: результаты Лиги наций 6 сентября

В воскресенье, 6 сентября, в Европе состоялись очередные поединки нового сезона Лиги наций УЕФА. 20 футбольных сборных Старого света провели свои матчи 2-го тура.

Кроме печального результата в Мадриде, где сборная Украины потерпела самое крупное поражение при Шевченко (0:4), стоит отметить матч в Швейцарии, где футболисты местной сборной спасли ничью с Германией (1:1).

Результаты Лиги наций 6 сентября

Швейцария – Германия 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 14 Гюндоган, 1:1 – 57 Видмер.

Швейцария – Зоммер, Видмер, Бенито, Эльведи, Аканджи, Джака, Соу (Эбишер, 80), Штеффен, Родригес (Цубер, 64), Сеферович, Эмболо (Варгас, 73).

Германия – Лено, Керер, Зюле (Та, 62), Рюдигер, Гозенс (Джан, 78), Дракслер, Кроос, Сане (Брандт, 46), Гюндоган, Гинтер, Вернер.

Предупреждения: Зюле (30), Штеффен (49), Дракслер (90).

Испания – Украина 4:0 (3:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 3, пенальти Рамос, 2:0 – 29 Рамос, 3:0 – 32 Фати, 4:0 – 84 Ферран Торрес.

Испания – Де Хеа, Регилон, Рамос (Эрик Гарсия, 61), Навас, Пау Торрес, Мерино, Тиаго Алькантара, Ольмо, Родри (Оскар Родригес, 69), Фати, Жерар Морено (Ферран Торрес, 74).

Украина – Пятов, Кривцов, Матвиенко, Тымчик, Зинченко, Малиновский, Михайличенко, Марлос (Цыганков, 56), Харатин (Сидорчук, 63), Ярмоленко (Коваленко, 79), Яремчук.

Предупреждения: Родри (37), Малиновский (77), Коваленко (90).

Венгрия – Россия 2:3 (0:2, 2:1)

Голы: 0:1 – 15 Миранчук, 0:2 – 33 Оздоев, 0:3 – 46 Фернандес, 1:3 – 62 Шаллаи, 2:3 – 70 Николич.

Венгрия – Гулачи, Ланг, Салаи, Орбан, Беше, Собослаи (Чери, 82), Надь, Холендер, Шигер (Кальмар, 46), Шаллаи, Салаи (Николич, 67).

Россия – Шунин, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Джикия, Ионов (Караваев, 75), Оздоев, Кузяев (Жирков, 57), Зобнин, Миранчук (Газинский, 67), Дзюба.

Предупреждения: Зобнин (25), Шигер (42).

Сербия – Турция 0:0 (0:0, 0:0)

Сербия – Райкович, Павлович, Миленкович, Коларов, Костич, Радонич (Джуричич, 87), Гудель, Лазович (Гачинович, 27), Максимович (Митрович, 61), Тадич, Митрович.

Турция – Гюнок, Сеюнджю, Кабак, Челик (Сангаре, 46), Калдырым, Языджи, Кекчю (Ундер, 60), Туфан, Текдемир, Караман, Унал (Йылмаз, 78).

Предупреждения: Языджи (36), Коларов (45), Тадич (61), Костич (62), Кабак (79).

Удаление: Коларов (49).

Уэльс – Болгария 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 90 Уильямс.

Уэльс – Хеннесси, Ампаду, Локьер, Дэвис, Робертс (Уильямс, 65), Моррелл, Брукс (Уильямс, 76), Смит, Джеймс, Бэйл, Мур (Робсон-Кану, 61).

Болгария – Георгиев, Недялков, Сисиньо, Димитров, Карабельев, Иванов (Делев, 70), Неделев (Крастев, 82), Костадинов, Краев (Илиев, 61), Карагарен, Горанов.

Предупреждения: Костадинов (43), Смит (60), Уильямс (85).

Андорра – Фарерские о-ва 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 31 Ольсен.

Андорра – Гомес Морейра, Мартинес, Сан-Николас, Макс Льовера, Гарсия, Рубио (Бланко, 88), Вьейра, Ребес (Бернат, 69), Алаэс, Пухоль, Клементе (Мартинес, 24).

Фарерские о-ва – Гестссон, Наттестад, Давидсен, Ватнсдаль, Ватнхамар, Ольсен, Даниэльсен, Йоханнесен (Ольсен, 58), Ханссон, Бьярталуйд (Ольсен, 72), Ольсен (Андреасен, 87).

Предупреждения: Ватнсдаль (38), Гарсия (43), Сан-Николас (45), Ханссон (61), Ребес (64).

Словения – Молдова 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 28 Бохар.

Словения – Облак, Блажич, Мевля, Стоянович, Балковец, Вучкич (Ветрих, 68), Зайц (Живец, 58), Коутер, Бохар, Куртич, Шпорар (Крамер, 85).

Молдова – Кошелев, Рябчук, Армаш, Посмак, Мудрак, Карп, Раца (Суворов, 69), Ионицэ, Каймаков (Епуряну, 46), Домашкан (Милинчану, 60), Плэтикэ.

Предупреждения:Раца (27), Коутер (47), Ионицэ (73), Посмак (88), Стоянович (90).

Ирландия – Финляндия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 63 Йенсен.

Ирландия – Рэндолф, Доэрти, Стивенс, Иган, Даффи, Артер, Брэйди, Моламби, О`Дода (Робинсон, 59), Коннолли (Макклейн, 77), Ида (Макголдрик, 66).

Финляндия – Градецки, Хямяляйнен (Уронен, 79), О`Шонесси, Вяйсянен, Ояла, Спарв, Алхо, Тэйлор, Камара, Похьянпало (Йенсен, 63), Пукки (Карьялайнен, 90).

Предупреждения: Моламби (66), Артер (85), О`Шонесси (89).

Мальта – Латвия 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 1:0 – 15 Нвоко, 1:1 – 25, автогол Гийомье.

Мальта – Бонелло, Мускат, Пепе, Борг (Аджиус, 85), Гийомье (Пизани, 90), Теума, Нвоко, Гэмбин, Дегабриэле (Греч, 60), Камензули, Мбонг.

Латвия – Штейнбор, Юрковскис, Черномордый, Дубра, Зюзин (Карклиньш, 86), Эмсис, Яунземс, Цыганик, Икауниекс, Кроллис (Икауниекс, 62), Савальниекс (Ругин, 67).

Предупреждения: Зюзин (45), Мбонг (48), Кроллис (54), Гийомье (55), Черномордый (78).

Косово – Греция 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 2 Лимниос, 0:2 – 51 Сиовас, 1:2 – 82 Бериша.

Косово – Уйкани, Войвода (Рашкай, 58), Хадерджонай, Ррахмани, Дрешевич, Целина, Бериша, Зенели (Бериша, 54), Халими (Хасани, 55), Алити, Нухиу.

Греция – Баркас, Бакакис, Сварнас, Стафилидис (Сиовас, 40), Яннулис, Фортунис (Масурас, 61), Курбелис, Лимниос, Зека, Бакасетас, Кулурис (Манталос, 83).

Предупреждения: Кулурис (45), Бериша (45), Нухиу (84), Бериша (87), Курбелис (89).

Лига A

Лига B

Лига C

Лига D

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