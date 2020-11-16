В рамках группового этапа Лиги наций состоялись 18 матчей 5-го тура. Главный матч дня прошел в Брюсселе, где 1-й номер рейтинга ФИФА Бельгия уверенно обыграла англичан (2:0).

Среди других результатов, стоит отметить минимальную победу Италии над Польшей (1:0), а также провал России в Стамбуле, где подопечные Черчесова впервые в истории уступили сборной Турции (2:3).

Бельгия – Англия 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 10 Тилеманс, 2:0 – 23 Мертенс.

Бельгия – Куртуа, Денайер, Алдервейрелд, Вертонген, Менье, Тилеманс, Витцель, Азар, де Брюйне, Лукаку, Мертенс (Прат, 83).

Англия – Пикфорд, Триппьер (Санчо, 70), Чилуэлл (Сака, 38), Уокер, Дайер, Маунт (Кэлверт-Льюин, 69), Райс, Грилиш, Хендерсон (Уинкс, 46), Мингз, Кейн.

Предупреждения: Витцель (44), Алдервейрелд (51), Менье (54).

Италия – Польша 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 27, пенальти Жоржиньо, 2:0 – 83 Берарди.

Италия – Доннарумма, Ачерби, Флоренци (Ди Лоренцо, 89), Эмерсон, Бастони, Барелла, Локателли, Инсинье (Эль-Шаарави, 89), Жоржиньо, Бернардески (Берарди, 64), Белотти (Окака Чука, 79).

Польша – Шченсны, Глик, Берешиньски, Беднарек, Реца, Линетти (Милик, 74), Шиманьски (Зелиньски, 46), Юзвяк (Гросицки, 46), Крыховяк, Модер (Гуральски, 46), Левандовски.

Предупреждения: Крыховяк (26), Белотти (29), Гуральски (62).

Удаление: Гуральски (77).

Нидерланды – Босния и Герцеговина 3:1 (2:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 6 Вейналдум, 2:0 – 13 Вейналдум, 3:0 – 55 Депай, 3:1 – 63 Превляк.

Нидерланды – Крул, Вейндал (ван Анхолт, 79), де Врей, Блинд, Думфрис (Хатебур, 64), де Йонг, Вейналдум (ван де Бек, 64), Классен, Бергейс (Стенгс, 89), Депай (Промес, 79), де Йонг.

Босния и Герцеговина – Шехич, Тодорович, Саничанин, Колашинац, Хаджиахметович, Цимирот, Пьянич (Зилькич, 89), Вишча (Татар, 78), Крунич (Рахманович, 78), Гояк (Данилович, 62), Ходжич (Превляк, 61).

Предупреждения: Тодорович (39), Классен (68), Саничанин (88).

Турция – Россия 3:2 (2:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 11 Черышев, 1:1 – 26 Караман, 2:1 – 32 Ундер, 3:1 – 52, пенальти Тосун, 3:2 – 57 Кузяев.

Турция – Гюнок, Челик (Кабак, 64), Демирал, Айхан, Эркин, Туфан (Текдемир, 86), Чалханоглу (Языджи, 86), Ундер (Тюрюч, 64), Йокушлу, Караман, Тосун (Кахведжи, 80).

Россия – Гильерме, Джикия, Семенов, Кудряшов, Жирков, Кузяев (Миранчук, 70), Оздоев, Черышев (Караваев, 37), Зобнин (Фомин, 79), Миранчук (Ионов, 79), Заболотный (Ерохин, 70).

Предупреждения: Демирал (49), Зобнин (54), Джикия (55), Тосун (55), Ундер (58), Кудряшов (73), Фомин (89).

Удаление: Семенов (24).

Венгрия – Сербия 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 17 Радонич, 1:1 – 39 Кальмар.

Венгрия – Дибус, Ботка, Ланг, Кечкеш, Беше (Дьюрчо, 78), Кальмар, Шигер (Него, 57), Собослаи (Шафер, 78), Надь, Холендер (Хандья, 68), Николич (Кеньвеш, 57).

Сербия – Дмитрович, Ристич (Младенович, 62), Спайич, Миленкович, Гудель, Лазович (Гачинович, 57), Радонич (Влахович, 79), Максимович (Груйич, 62), Лукич, Тадич (Милинкович-Савич, 79), Йович.

Предупреждения: Максимович (31), Лукич (46), Шигер (51), Спайич (64).

Чехия – Израиль 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 7 Дарида.

Чехия – Вацлик, Калас, Цоуфал, Брабец, Матею, Масопуст (Копиц, 62), Крал, Соучек, Янкто (Выдра, 82), Дарида (Дочкал, 89), Ондрашек (Крменчик, 62).

Израиль – Марциано, Даса, Таватха (Менахем, 46), Тиби, Эльхамед, Голаса (Абу-Фани, 86), Перец (Вейсман, 72), Соломон, Натхо (Лави, 46), Битон, Захави.

Предупреждение: Ондрашек (34).

Удаление: Эльхамед (80).

Австрия – Северная Ирландия 2:1

Голы: 0:1 – 74 Мадженнис, 1:1 – 81 Шауб, 2:1 – 87 Грбич.

Австрия – Перван, Хинтереггер, Ульмер (Грбич, 78), Драгович (Ранфтль, 46), Алаба, Ильзанкер, Баумгартлингер (Шауб, 78), Забитцер, Шлагер, Лайнер, Грегорич (Арнаутович, 63).

Северная Ирландия – Макговерн, Смит, Маклафлин, Флэнаган, Даллас, Маккэнн (Дэвис, 83), Фергюсон (Льюис, 36), Макнейр, Бэллард (Кэткарт, 83), Уошингтон (Мадженнис, 62), Бойс (Уайт, 63).

Предупреждения: Драгович (10), Бойс (25), Забитцер (90).

Болгария – Финляндия 1:2 (0:2, 1:0)

Словакия – Шотландия 1:0 (1:0, 0:0)

Дания – Исландия 2:1

Голы: 1:0 – 12, пенальти Эриксен, 1:1 – 85 Кьяртанссон, 2:1 – 90, пенальти Эриксен.

Дания – Шмейхель (Реннов, 46), Кристенсен, Ларсен, Кьер, Васс, Эриксен, Йенсен (Йонссон, 68), Дилэйни, Вестергор (Винд, 90), Поульсен, Брэйтуэйт (Андерсен, 76).

Исландия – Рунарссон, Эйельфссон, Магнуссон, Ингасон, Скуласон, Сигурдссон, Сигурдссон (Гуннарссон, 70), Гудмундссон (Финнбогасон, 74), Бьярнасон (Паульссон, 46), Сайварссон, Бедварссон (Кьяртанссон, 71).

Предупреждения: Скуласон (11), Васс (66), Сайварссон (89), Магнуссон (90).

Северная Македония – Эстония 2:1 (1:0, 1:1)

Беларусь – Литва 2:0 (2:0, 0:0)

Уэльс – Ирландия 1:0 (0:0, 1:0)

Албания – Казахстан 3:1 (2:1, 1:0)

Грузия – Армения 1:2 (0:1, 1:1)

Словения – Косово 2:1 (0:0, 2:1)

Молдова – Греция 0:2 (0:2, 0:0)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины в 5-м туре Лиги наций уступила команде Германии (1:3).

Кроме того, Португалия уступила Франции (0:1) и не смогла выйти в полуфинал, Швеция была сильнее Хорватии (2:1).