Провал "Ворсклы" и невезение "Динамо": результаты Лиги Европы

В Европе в четверг, 4 октября, были сыграны очередные матчи одного из самых престижнейших клубных турниров континента. 48 команд провели 24 матча во 2-м туре Лиги Европы.

Среди результатов стоит отметить невероятно обидное поражение полтавской "Ворсклы". Подопечные Василия Скачко пропустили два гола на 92-й и 93-й минутах. Не менее обидный результат был зафиксирован в Чехии, где "Динамо" свело матч с "Яблонцем" в ничью, выигрывая 2:0.

Также, "Милан" дома обыграл "Олимпиакос" (3:1), "Арсенал" в гостях крупно выиграл у "Карабаха" (3:0), а "Челси" победил "МОЛ-Види" (1:0).

Результаты 2-го тура Лиги Европы

Группа A

Байер Германия – АЕК Ларнака Кипр 4:2 (1:1, 3:1)

Голы: 0:1 – 25 Тричковски, 1:1 – 44 Хавертц, 2:1 – 49 Аларио, 3:1 – 88 Аларио, 3:2 – 90 Распас, 4:2 – 90 Брандт.

Предупреждения: Гонсалес (41), Кор (51), Касес (52), Баррера (57), Венделл (57), Игор Силва (67), Бельараби (78), Драгович (79), Бендер (86).



Цюрих Швейцария – Лудогорец Болгария 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 84 Паульссон.

Предупреждения: Марселиньо (21), Жуниньо Брандао (37), Макше (39), Дяков (40), Натанаэл (66), Родригес (85).

Группа B

Русенборг Норвегия – РБ Лейпциг Германия 1:3 (0:1, 1:2)

Голы: 0:1 – 12 Огюстен, 0:2 – 54 Конате, 0:3 – 61 Матеус Кунья, 1:3 – 79 Жебали.

Предупреждение:Ховланд (57).



Ред Булл Австрия – Селтик Шотландия 3:1 (0:1, 3:0)

Голы: 0:1 – 2 Эдуар, 1:1 – 55 Дабур, 2:1 – 61 Минамино, 3:1 – 73, пенальти Дабур.

Предупреждения: Макгрегор (39), Хендри (43), Дабур (51), Мулумбу (57).

Удаление: Форрест (72).

Группа С

Зенит Россия – Славия Чехия 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 80 Кокорин.

Предупреждения: Соучек (36), Бэлуцэ (60), Нету (90).



Бордо Франция – Копенгаген Дания 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 42 Сотериу, 1:1 – 84 Санкаре, 1:2 – 90 Сков.

Предупреждения: Бриан (13), Санкаре (17), Квист (38), Папаяннопулос (45), Сотериу (52), Пабло (65), Зека (70).

Удаление: Зека (90).

Группа D

Фенербахче Турция – Спартак Трнава Словакия 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 51 Слимани, 2:0 – 68 Слимани.

Предупреждения: Фрай (70), Айю (73), Вальбуэна (79), Чантуришвили (80).



Андерлехт Бельгия – Динамо Загреб Хорватия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 19, пенальти Хайрович, 0:2 – 68 Гояк.

Предупреждения: Стоянович (10), Враньеш (18), Теофиль-Катрин (41), Адеми (49), Хайрович (61).

Удаления: Враньеш (46), Теофиль-Катрин (90).

Группа E

Ворскла Украина – Спортинг Португалия 1:2 (1:0, 0:2)

Голы: 1:0 – 10 Кулач, 1:1 – 90 Монтеро, 1:2 – 90 Жоване Кабрал.

Предупреждения: Артур (8), Акунья (73).



Карабах Азербайджан – Арсенал Англия 0:3 (0:1, 0:2)

Голы: 0:1 – 4 Папастатопулос, 0:2 – 53 Смит-Роу, 0:3 – 79 Гендузи.

Предупреждения: Медведев (33), Холдинг (43).

Группа F

Бетис Испания – Дюделанж Люксембург 3:0 (0:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 56 Санабрия, 2:0 – 80 Ло Чельсо, 3:0 – 88 Тельо.

Предупреждения: Санабрия (19), Круcка (38), Йорданов (52), Эль-Хрити (59).



Милан Италия – Олимпиакос Греция 3:1 (0:1, 3:0)

Голы: 0:1 – 14 Герреро, 1:1 – 70 Кутроне, 2:1 – 76 Игуаин, 3:1 – 79 Кутроне.

Предупреждение: Чалханоглу (56).

Группа G

Спартак Россия – Вильярреал Испания 3:3 (1:1, 2:2)

Голы: 0:1 – 13 Токо-Экамби, 1:1 – 34, пенальти Зе Луиш, 1:2 – 49 Форнальс, 2:2 – 82 Зе Луиш, 3:2 – 85 Мельгарехо, 3:3 – 90, пенальти Касорла.

Предупреждения: Сансоне (51), Джикия (81), Морено (81), Фернандо (83), Рассказов (86). Рейнджерс Шотландия – Рапид Вена Австрия 3:1 (1:1, 2:0)

Голы: 0:1 – 42 Бериша, 1:1 – 43 Морелос, 2:1 – 84, пенальти Тавернье, 3:1 – 90 Морелос.

Предупреждения: Бериша (11), Макгрегор (43), Иван (51), Мюльдюр (63), Шваб (68), Павлович (90).

Группа H

Аполлон Кипр – Марсель Франция 2:2 (0:0, 2:2)

Голы: 0:1 – 50 Пайет, 0:2 – 67 Луис Густаво, 1:2 – 74 Маркович, 2:2 – 90 Селайя.

Предупреждения: Карайол (45), Папулис (57), Камара (62), Пайет (79), Амави (88).



Айнтрахт Ф Германия – Лацио Италия 4:1 (2:1, 2:0)

Голы: 1:0 – 4 да Кошта, 1:1 – 23 Пароло, 2:1 – 28 Костич, 3:1 – 52 Йович, 4:1 – 90 да Кошта.

Предупреждения: де Гузман (22), Трапп (23), Баста (36), Русс (45), Костич (73), Иммобиле (81).

Удаления: Баста (45), Корреа (58).

Группа I

Мальме Швеция – Бешикташ Турция 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 53, автогол Эркин, 2:0 – 76, пенальти Розенберг.

Предупреждения: Баширу (45), Пепе (58), Медель (66), Бенгтссон (70), Эркин (76).



Сарпсборг Норвегия – Генк Бельгия 3:1 (1:0, 2:1)

Голы: 1:0 – 5 Мортенсен, 1:1 – 49 Троссард, 2:1 – 54 Сакариассен, 3:1 – 63 Мортенсен.

Предупреждения: Мортенсен (18), Тамм (66).

Группа J

Краснодар Россия – Севилья Испания 2:1 (0:1, 2:0)

Голы: 0:1 – 43 Нолито, 1:1 – 72 Перейра, 2:1 – 88 Окриашвили. Стандард Бельгия – Акхисар Беледие Турция 2:1 (2:1, 0:0)

Голы: 1:0 – 17 Эмон, 1:1 – 32 Айык, 2:1 – 39 Дженепо.

Предупреждения: Юмлу (26), Вурал (83), Дженепо (90).

Удаление: Юмлу (82).

Группа K

Астана Казахстан – Ренн Франция 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 64 Зайнутдинов, 2:0 – 90 Томасов.

Предупреждения: Зайнутдинов (37), Ньянг (41), Бенсебайни (61), Мужиков (88), Эрич (89), Педро Энрике (89).



Яблонец Чехия – Динамо Киев Украина 2:2 (1:2, 1:0)

Голы: 0:1 – 8 Цыганков, 0:2 – 14 Гармаш, 1:2 – 33 Говорка, 2:2 – 81 Травник.

Предупреждения: Голеш (18), Морозюк (53), Поважанец (58), Буяльский (79), Пиварич (83).

Группа L