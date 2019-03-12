Роналду уничтожил "Атлетико": результаты Лиги чемпионов 12 марта

Определились еще два четвертьфиналиста Лиги чемпионов 2018/19. "Манчестер Сити" и "Ювентус" добыли победы по итогам двух матчей 1/8 финала самого престижного клубного европейского турнира.

В Манчестере состоялась встреча на поле двух украинских футболистов, которые оказались по разные стороны баррикад. С первых минут на поле в "Манчестер Сити" появился Александр Зинченко, а у "Шальке" - Евгений Коноплянка.

"Горожане" после тяжелой победы 3:2 на выезде с первых минут перебрали игру под свой контроль и к перерыву трижды отметились в воротах гостей из Гельзенкирхена.

Манчестер Сити - Шальке FC Schalke 04

Манчестер Сити - Шальке FC Schalke 04

Манчестер Сити - Шальке FC Schalke 04

"Шальке" удалось продержаться до 35-й минуты матча. Футболист немецкой команды Джеффри Брума свалил в своей штрафной соперника, а арбитр тут же указал на 11-метровую отметку. Стандарт взялся исполнять Серхио Агуэро, который с "точки" издевательски пробил по центру.

Манчестер Сити - Шальке FC Schalke 04

Манчестер Сити - Шальке Manchester City

Пропущенный мяч надломил гостей. Через три минуты аргентинец оформил дубль. Рахим Стерлинг пятой отбросил мяч на набегавшего Агуэро, который с метра поразил ближний угол ворот Ральфа Ферманна.

Манчестер Сити - Шальке Manchester City

Манчестер Сити - Шальке Manchester City

Манчестер Сити - Шальке Manchester City

До свистка на перерыв "Манчестер Сити" довел счет до разгромного. Зинченко отдал передачу на Лероя Сане, который с острого угла расписался в воротах "Шальке".

После перерыва "горожане" продолжали издеваться над соперником. Сане отдал роскошный пас на набегавшего Стерлинга, который слету поразил ворота немецкой команды. Арбитр изначально увидел офсайд, однако система видеопомощи VAR показала, что взятие ворот состоялось без нарушения правил.

"Шальке" не удавалось противостоять мощнейшей атаке соперника, а "Сити" на кураже просто уничтожил соперника. В воротах команды Евгения Коноплянки отметились Бернарду Силва, Фил Фоден и Габриэль Жесус.

Финальный свисток зафиксировал безоговорочную капитуляцию гельзенкирхенцев.

"Манчестер Сити" Англия – "Шальке" Германия 7:0 (3:0, 4:0)

Голы: 1:0 – 35, пенальти Агуэро, 2:0 – 38 Агуэро, 3:0 – 42 Сане, 4:0 – 56 Стерлинг, 5:0 – 71 Бернарду Силва, 6:0 – 78 Фоден, 7:0 – 84 Габриэл Жезус.

"Манчестер Сити" – Эдерсон, Данило, Лапорт (Делф, 72), Уокер, Зинченко, Гюндоган, Сильва (Фоден, 64), Стерлинг, Бернарду Силва, Сане, Агуэро (Габриэл Жезус, 64).

"Шальке" – Фэрманн, Сане, Стамбули, Брума, Коноплянка, Очипка, Сердар, Бенталеб, Маккенни (Мендиль, 74), Эмболо (Скрибски, 69), Бургшталлер (Тойхерт, 79).

Предупреждения: Брума (33), Данило (48), Зинченко (69).

В параллельном поединке "Ювентус", который на выезде со счетом 2:0 проиграл "Атлетико" в Мадриде, с первых минут взял игру под свой контроль.

Гостям из Испании пришлось несладко: уже на четвертой минуте Кьеллини отметился в воротах "Атлетико", однако арбитр взятие ворот не засчитал. Однако к средине первого тайма "Ювентус" превратил тотальное давление на соперника в забитый мяч. Роналду после навеса Бернардески выиграл второй этаж у защитника мадридцев и вколотил снаряд в сетку ворот.

Ювентус - Атлетико Juventus FC

Ювентус - Атлетико Juventus FC

Ювентус - Атлетико Juventus FC

"Атлетико" удалось продержаться до перерыва, но в дебюте второго тайма Роналду оформил дубль. Португальский форвард успешно сыграл на добивании, а Облак, хоть и выбил мяч, по мнению рефери сделал это после того, как снаряд пересек линию ворот.

Ювентус - Атлетико Juventus FC

Ювентус - Атлетико Juventus FC

Мадридская команда ничего не могла сделать в атаке. "Атлетико" просто терпел до послематчевых пенальти, но на 85-й минуте футболист гостей сфолил в своей штрафной, а арбитр тут же указал на 11-метровую отметку. Роналду хладнокровно исполнил стандарт, отправив мяч в угол ворот, и вывел свою команду в четвертьфинал турнира.

Ювентус - Атлетико Juventus FC

Ювентус - Атлетико Juventus FC

Ювентус - Атлетико Juventus FC

Ювентус - Атлетико Atlético de Madrid

Ювентус - Атлетико Atlético de Madrid

"Ювентус" Италия – "Атлетико" Испания 3:0

Голы: 1:0 – 27 Роналду, 2:0 – 49 Роналду, 3:0 – 86, пенальти Роналду.

"Ювентус" – Шченсны, Кьеллини, Бонуччи, Жоау Канселу, Джан, Спинаццола (Дибала, 67), Матюиди, Пьянич, Бернардески, Манджукич (Кин, 80), Роналду.

"Атлетико" – Облак, Хименес, Хуанфран, Арьяс (Витоло, 77), Годин, Коке, Родри Эрнандес, Сауль, Лемар (Корреа, 57), Мората, Гризманн.

Предупреждения: Бернардески (64), Хуанфран (73), Хименес (86), Витоло (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" запретил футболисту сборной Украины Андрею Лунину давать интервью. Права на украинского голкипера принадлежат "сливочным", однако сейчас он на правах аренды защищает ворота "Леганеса".

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