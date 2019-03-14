Фиаско Ракицкого: результаты Лиги Европы 14 марта

Состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы. По итогам двух встреч в путевки в четвертьфинал одержали английские "Арсенал" и "Челси", испанские "Валенсия" и "Вильярреал", чешская "Славия", немецкий "Айнтрахт" из Франкфурта, португальская "Бенфика", а также итальянский "Наполи".

Из результатов стоит отметить самое крупное поражение киевского "Динамо" в домашнем матче с "Челси", а также вылет всех российских клубов из второго по значимости клубного европейского турнира.

"Динамо" Киев, Украина – "Челси" Англия 0:5 (0:3, 0:2)

Голы: 0:1 – 5 Жиру, 0:2 – 33 Жиру, 0:3 – 45 Алонсо, 0:4 – 59 Жиру, 0:5 – 78 Хадсон-Одои.

"Динамо" Киев – Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Сидклей (Смирный, 81), Сидорчук (Че-Че, 65), Шепелев (Андриевский, 87), Гармаш, Цыганков, Шапаренко, Кендзера.

"Челси" – Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Дзаппакоста (Аспиликуэта, 69), Кристенсен, Лофтус-Чик, Ковачич, Виллиан (Педро, 74), Канте (Жоржиньо, 65), Хадсон-Одои, Жиру.

Предупреждения: Миколенко (61), Аспиликуэта (73).

Динамо - Челси ФК Динамо Киев

"Ред Булл" Австрия – "Наполи" Италия 3:1 (1:1, 2:0)

Голы: 0:1 – 14 Милик, 1:1 – 25 Дабур, 2:1 – 65 Гульбрандсен, 3:1 – 90 Ляйтгеб.

"Ред Булл" – Вальке, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Онгене, Собослаи (Ляйтгеб, 74), Самассеку, Вольф, Мвепу (Гульбрандсен, 59), Минамино (Холанд, 86), Дабур.

"Наполи" – Мерет, Кирикеш (Малькюи, 78), Мариу Руй, Хюсай, Луперто, Фабиан Руис, Аллан, Зелиньски (Диавара, 74), Кальехон, Мертенс (Юнес, 88), Милик.

Предупреждения: Онгене (42), Милик (44), Самассеку (56).

"Краснодар" Россия – "Валенсия" Испания 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 85 Сулейманов, 1:1 – 90 Гедеш.

"Краснодар" – Сафонов, Спайич, Рамирес, Фьолусон, Петров (Сулейманов, 75), Перейра (Таранов, 90), Газинский, Вандерсон, Ольссон, Классон, Ари (Стоцкий, 30).

"Валенсия" – Нето, Гайя, Диакаби, Габриэл, Солер (Гамейро, 88), Васс, Черышев, Кондогбиа, Коклен, Собрино (Родриго, 58), Санти Мина (Гедеш, 70).

Предупреждения: Кондогбиа (15), Перейра (29), Солер (75), Газинский (78), Гедеш (90), Гамейро (90).

"Вильярреал" Испания – "Зенит" Россия 2:1

Голы: 1:0 – 29 Морено, 2:0 – 47 Бакка, 2:1 – 90 Иванович.

"Вильярреал" – Фернандес, Альваро Гонсалес, Фунес Мори (Мигелон, 77), Коста, Руис, Форнальс, Иборра (Касорла, 71), Касерес (Морланес, 46), Марио Гаспар, Бакка, Морено.

"Зенит" – Лунев (Кержаков, 64), Иванович, Ракицкий, Смольников, Маммана, Эрнани, Барриос (Краневиттер, 46), Оздоев, Шатов, Дриусси, Азмун (Мак, 71).

Предупреждения: Руис (52), Шатов (56), Коста (82).

Все. Уступаем в Испании и завершаем борьбу в Лиге Европы УЕФА.#ВильярреалЗенит pic.twitter.com/yPsL80AQdW — ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 14 марта 2019 г.

"Интер" Италия – "Айнтрахт" Ф Германия 0:1

Гол: 0:1 – 5 Йович.

"Интер" – Ханданович, Соареш (Раноккия, 62), Шкриньяр, де Врей, Д`Амброзио, Кандрева, Валеро (Эспозито, 73), Политано (Мерола, 80), Весино, Кейта Бальде, Перишич.

"Айнтрахт" Ф – Трапп, Виллемс (Штендера, 73), Хинтереггер, Ндика, да Кошта, Костич, Хасебе, Роде (Гонсалу Пасиенсия, 89), Гачинович (де Гузман, 59), Аллер, Йович.

Предупреждения: Д`Амброзио (20), Валеро (52), Аллер (57), Роде (63), Гонсалу Пасиенсия (90), Шкриньяр (90).

"Арсенал" Англия – "Ренн" Франция 3:0

Голы: 1:0 – 5 Обамеянг, 2:0 – 15 Мэйтленд-Найлз, 3:0 – 72 Обамеянг.

"Арсенал" – Чех, Косьельни, Колашинац, Мустафи, Монреаль, Мэйтленд-Найлз, Джака, Рэмзи (Торрейра, 87), Озил (Мхитарян, 70), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 70).

"Ренн" – Коубек, Да Сильва, Бенсебайни, Траоре, Мешер, Бен-Арфа, Андре (Леа Силики, 79), Буриго, Гренье (Юну, 70), Сарр, Ньянг.

Предупреждения: Мешер (18), Ляказетт (31), Гренье (55), Обамеянг (73), Мхитарян (77), Буриго (81), Колашинац (90), Траоре (90).

"Славия" Чехия – "Севилья" Испания 4:3 (доп.время)

Голы: 1:0 – 14 Нгаде-Нгаджуи, 1:1 – 44, пенальти Бен-Йеддер, 2:1 – 46, пенальти Соучек, 2:2 – 54 Мунир, 2:3 – 98 Васкес, 3:3 – 102 ван Бурен, 4:3 – 119 Траоре.

"Славия" – Коларж, Дели, Боржил, Кудела, Нгаде-Нгаджуи, Соучек, Крал (Фридрих, 105), Траоре, Масопуст (Змргал, 90), Стох (ван Бурен, 93), Шкода (Олайинка, 77).

"Севилья" – Вацлик, Кьер, Каррису, Гомес, Меса (Гоналон, 74), Навас, Сарабия (Андре Силва, 80), Банега, Промес, Мунир (Васкес, 90), Бен-Йеддер (Рог, 104).

Предупреждения: Коларж (43), Крал (67), Олайинка (88), Васкес (98), Соучек (111).

"Бенфика" Португалия – "Динамо" Загреб, Хорватия 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 71 Жонас, 2:0 – 94 Франсишку Феррейра, 3:0 – 105 Гримальдо.

"Бенфика" – Влаходимос, Диаш, Юри Рибейру (Гримальдо, 46), Андре Алмейда, Франсишку Феррейра, Рафа Силва, Пицци (Жедсон Фернандеш, 119), Живкович (Жонас, 46), Пирес, Жоау Филипе (Жоау Фелиш, 62), Фейса.

"Динамо" Загреб – Ливакович, Теофиль-Катрин, Ррахмани, Стоянович, Дилавер, Гояк (Атьемвен, 98), Моро, Ольмо, Кондзер (Шитум, 75), Оршич (Перич, 109), Петкович (Гавранович, 86).

Предупреждения: Моро (14), Петкович (45), Жонас (66), Жоау Фелиш (74), Гримальдо (90), Стоянович (103), Теофиль-Катрин (110), Пирес (114).

Удаление: Стоянович (104).

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич осадил СМИ на послематчевой пресс-конференции после разгромного поражения столичного клуба в домашнем матче Лиге Европы.

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