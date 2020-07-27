Рестарт Лиги чемпионов: календарь, расписание, сетка плей-офф
Уже 8 августа двумя ответными матчами 1/8 финала возобновляется розыгрыш Лиги чемпионов.
Поединки должны были сыграть еще в марте, но турнир был остановлен из-за пандемии коронавируса. Учитывая форс-мажорные обстоятельства, УЕФА принял решение доиграть соревнования в формате "Финала восьми" – после 1/8 финала участники переберутся в Лиссабон, где определят обладателя трофея.
Вашему вниманию календарь и расписание плей-офф Лиги чемпионов-2019/20.
1/8 финала. Ответные матчи
8 августа (пятница)
22:00. "Ювентус" – "Лион" (после первого матча – 0:1)
22:00. "Манчестер Сити" – "Реал" (после первого матча – 2:1)
9 августа (суббота)
22:00. "Бавария" – "Челси" (после первого матча – 3:0)
22:00. "Барселона" – "Наполи" (после первого матча – 1:1)
1/4 финала (из одного матча в Лиссабоне)
12 августа (среда)
22:00. "Аталанта" – ПСЖ
13 августа (четверг)
22:00. "Лейпциг" – "Атлетико"
14 августа (пятница)
22:00. "Наполи"/"Барселона" – "Челси"/"Бавария"
15 августа (суббота)
22:00. "Реал"/"Манчестер Сити" – "Лион"/"Ювентус"
1/2 финала (из одного матча в Лиссабоне)
18 августа (вторник)
22:00. "Лейпциг"/"Атлетико" – "Аталанта"/ПСЖ
19 августа (среда)
22:00. "Реал"/"Манчестер Сити"/"Лион"/"Ювентус" – "Наполи"/"Барселона"/"Челси"/"Бавария"
Финал (в Лиссабоне на "Эштадиу Да Луш")
23 августа (воскресенье)
22:00. Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
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