Рестарт испанской Примеры: анонс и прогноз

Чемпионат Испании возобновляется вторым среди топ-лиг. Несмотря на более тяжелую, чем в Германии, эпидемиологическую ситуацию, пиренейцы чувствуют возможность продлить сезон. Конечно, максимально высокий финансовый стимул — без денег за телеправа многих ожидало банкротство.

Примера в этом сезоне очень интересна. Борьба идет повсюду — за чемпионство, за зоны ЛЧ и ЛЕ и за выживание. Если разобраться, то ни за что не борются только команды с восьмого по одиннадцатое место. Всем остальным грозит или еврозона, или вылет. Поэтому замечательно, что все решится на футбольных полях, а не в кабинетах. Руководство Ла Лиги собирается проводить матчи каждый день, так что нас ожидают интригующие противостояния. Даем советы от экспертов Parimatch, в каких матчах стоит подкрепить интерес ставкой.

"Севилья" — "Бетис"

Ставка: победа "Севильи" в один гол. Коэффициент 3,7

Как и в Германии с Украиной, испанский чемпионат перезапускается с топ-матча. На примере Бундеслиги мы видим, что отсутствие болельщиков уничтожило в принципе фактор домашнего матча. Но предлагаем не спешить экстраполировать этот вывод на Примеру — нужно присмотреться.

"Севилья" в этом сезоне (как и в последние годы в целом) решает более амбициозные задачи, чем соседи. Подопечные Лопетеги пока третьи, но позади монструозный "Атлетико" и голодные до ЛЧ "Сосьедад" и "Хетафе". То есть включаться "белым андалусийцам" нужно сразу. Будет бой, в котором трудно предсказать количество голов, но лидером в этом противостоянии является "Севилья".

"Атлетик" — "Атлетико"

Ставка: ничья. Коэффициент 3,10

Матч с претензией на топовость в Бильбао — третья и четвертая команды Примеры по количеству чемпионских титулов. Главным претендентом на победу не без основания считается "Атлетико", который стремится вернуться в топ-4. Среди кадровых проблем — только травма Фелиша.

Но и соперник очень непростой. "Атлетик" в Ла Лиге сезон проводит посредственно, но дома играет мощно — например, дважды победил "Барселону". Домашние 24 очка в 13-ти матчах намекают, что легко "Атлетико" не будет. Также команда дошла до финала Кубка Испании.

Обратите внимание, что данные команды в этом сезоне любят играть вничью: 12 раз миром разошелся "Атлетико" (лидер Примеры), 10 ничьих у "Атлетика". Есть основания ожидать ничью и сейчас.

"Мальорка" — "Барселона"

Ставка: Тайм/матч — ничья/победа "Барселоны". Коэффициент 4,2

"Барселона" — как раз та команда, на примере которой будет интересно отследить влияние гостевых и домашних трибун. На выезде "Барса" играет плохо — лишь 18 очков в 13 матчах. Зато дома почти безошибочна — выиграла все, кроме "Эль Классико".

Пауза для каталонцев была кстати. Во-первых, успел восстановиться Луис Суарес. Во-вторых, команда получила больше времени для знакомства с требованиями нового тренера.

"Мальорка" ведет борьбу за выживание, а потому будет заряжена на результат. Но класс команд все-таки очень отличается. Можно ожидать, что в первом тайме на свежих ногах "Мальорка" еще устоит, но после перерыва "Барселона" должна дожать. Подкрепление этому прогнозу можно найти в статистике: "Мальорка" первого тайма имеет разницу мячей 14-17, "Мальорка" второго тайма 14-27.

"Реал Мадрид" — "Эйбар"

Ставка: "Реал" победит 2:0. Коэффициент 7,2

На словах "Реал" полон желания восстановить сезон и вырвать чемпионский титул у "Барселоны". Пора доказывать.

Первый экзамен — и не экзамен вовсе. "Эйбар" качает весь сезон. Впервые за пятилетку Мендилибара баскский клуб реально претендует на вылет. Особенно плохо команда чувствует себя на выезде — 8 очков и мизерные 8 голов в 13 поединках.

"Реал" Зидана — это в первую очередь прагматизм. С тех пор, как "Мадрид" оставил Роналду, ожидать от клуба голевой феерии можно только по большим праздникам. Все еще в поисках себя Винисиус, Азар только восстановился. Конечно, "Реал" должен побеждать — но скромно и преимущественно за счет надежной обороны.

Несколько коротких предсказаний на другие матчи:

• если "Хетафе" побеждает, то почти всегда делает это насухо. В соперниках — скромная и лишенная амбиций "Гранада". Советуем рискнуть за сладкий коэффициент 10,5 — столько стоит победа "Хетафе" со счетом 2:0;

• "Реал Сосьедад" намного превосходит "Осасуну" — и в классе, и, главное, в уровне амбиций. Чтобы сохранить место в зоне ЛЧ, "Сосьедад" должен побеждать — есть предположение, что он сделает это уверенно. Победа хозяев с преимуществом-1,5 гола стоит коэффициента 2,95;

• У "Валенсии" и "Леванте" нападение в этом сезоне не феерит. Учитывая отсутствие главной звезды "летучих мышей" Феррана Торреса и пустоту на обычно очень горячей "Месталье", ожидать россыпи голов не стоит. Классический тотал меньше 2,5 имеет коэффициент 2,23.

• "Эспаньол" в январе тратил больше в Примере. Если не преодолевать дома "Алавес", то с мечтами о сохранении прописки можно распрощаться. Победа "Эспаньола" оценена в 2,15.