"Решил прилечь": эпизод с "симуляцией года" всполошил сеть

Курьезный эпизод произошел в матче 1/4 финала Кубка португальской лиги между "Спортингом" и "Портимоненсе" (4:2).

Полузащитник "Спортинга" Янник Боласи был несправедливо удален с поля. В конце первого тайма 30-летний конголезец получил мяч и начал обводку защитника. Тот вдруг упал на газон, держась за лицо, хотя не было даже касания. Судья принял решение удалить Боласи с поля.

👀 So I Got Sent Off For This Today SMH 🤦‍♂️ Sign Him Up For Hollywood🎭😂...I’m Just Happy The Team Got The WIN😏✅ Great Spirit & Fight From The Boys...Into The Semi Finals Now💪🏿🦁💚 #YYB @Sporting_CP pic.twitter.com/HYwvDXlXuK