"Решил прилечь": эпизод с "симуляцией года" всполошил сеть

Курьезный эпизод произошел в матче 1/4 финала Кубка португальской лиги между "Спортингом" и "Портимоненсе" (4:2).

Янник Боласи ФК "Спортинг"

Полузащитник "Спортинга" Янник Боласи был несправедливо удален с поля. В конце первого тайма 30-летний конголезец получил мяч и начал обводку защитника. Тот вдруг упал на газон, держась за лицо, хотя не было даже касания. Судья принял решение удалить Боласи с поля.

👀 So I Got Sent Off For This Today SMH 🤦‍♂️ Sign Him Up For Hollywood🎭😂...I’m Just Happy The Team Got The WIN😏✅ Great Spirit & Fight From The Boys...Into The Semi Finals Now💪🏿🦁💚 #YYB @Sporting_CP pic.twitter.com/HYwvDXlXuK — Yannick Bolasie (@YannickBolasie) December 21, 2019

Болельщики в интернете назвали эпизод "симуляцией года". "Чувак еще секунду пытался бежать, но понял, что отстает, и решил прилечь", "Упал мастерски, ничего не скажешь", "Балерун! Достоин пару лет смотреть футбол только по телевизору!" – пишут пользователи в комментариях.

Боласи после матча пошутил: "Подпишите его (соперника) в Голливуд. А я просто счастлив, что команда выиграла. Хороший дух и борьба от парней. Мы в полуфинале!"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше голкипер одной из команд допустил невероятно курьезный ляп, пропустив нелепый гол.

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