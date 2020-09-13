Решение "Вест Хэма" по Ярмоленко вызвало возмущение в Англии

Максим Иншаков Футбол 14:02, 13.09.2020 Обновлено: 14:26, 13.09.2020

Английские фанаты лондонского "Вест Хэма" высказали в сети возмущение решением тренерского штаба команды не поставить украинского футболиста Андрея Ярмоленко в стартовый состав на матч 1-го тура АПЛ против "Ньюкасл Юнайтед".

Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес выпустил нашего соотечественника лишь на 67-й минуте, когда команда проигрывала 0:1. В итоге встреча завершилась поражением 0:2.

"Ярмоленко - бомбардир ... нам нужны голы ... меня уже взбесило, почему его не выпускают в старте!"
Twitter Jbar
"Не могу поверить, что Мойес посадил на скамейку запасных Андерсона и Ярмоленко. АПЛ возвращается, и это домашняя игра. Враг прогресса".
Twitter iashaonline
"Представьте, что вы посадили на скамейку игроков вроде Ярмоленко и Фелипе Андерсона в вашей первой игре сезона на своем домашнем стадионе. Даже Рой Ходжсон не стал бы этого делать"
Twitter Em_hos
"Ярмоленко нужно играть!!"
Twitter FDossers
Ярмоленко за 20 минут сделал больше, чем вся команда за все 90".
Twitter mickyginn
Ярмоленко заслуживает лучшего".
Twitter KwaneleThusi1
"Как Ярмоленко и Фелипе Андерсон можно не ставить в старте "Вест Хэма"?
Twitter PatrickGR91
"Дэвид Мойес, уважайте себя и никогда не садите на скамейку Ярмоленко!!"
Twitter _COLLOSUSS
"Ярмоленко - лучший игрок "Вест Хэма" каждый раз, когда он играет, но он получает только 10-минутные эпизоды".
Twitter _BigZagZarou

В прошлом сезоне чемпионата Англии в Премьер-лиге Ярмоленко провел 23 матча, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, гол Ярмоленко в матче с "Челси" (3:2) в 32-м туре английской Премьер-лиги признан лучшим голом "Вест Хэма" в сезоне АПЛ 2019/20 по версии авторитетного портала football.london.

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