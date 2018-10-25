"Ренн" – "Динамо": онлайн видео голов

В третьем матче группового раунда Лиги Европы "Динамо" играет на выезде против французского "Ренна". Матч проходит на стадионе "Роазон Парк".
OBOZREVATEL ведет онлайн трансляцию матча Ренн – Динамо.
"Динамо" вышло вперед в средине первого тайма. Невероятный дальний удар набегавшего Томаша Кендзеры стал настоящим украшением противостояния.
"Ренн" (Франция) – "Динамо" Киев (Украина) 1:1
"Ренн" – Диалло, Да Сильва, Бенсебайни, Траоре, Желен, Андре, Юханссон, Сарр, Гренье, Дель Кастийо, Ньянг.
"Динамо" Киев – Бойко, Морозюк, Кадар, Бурда, Сидклей, Гармаш, Шепелев, Кендзера, Вербич, Миколенко, Буяльский.
Предупреждение: Миколенко (11).
Голы: 0:1 – 21 Кендзера.
1:1 – 41 Гренье.
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Хацкевич рассказал о сильных качествах "Ренна".
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