Ренн – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" в третьем матче группового турнира Лиги Европы играет на выезде с французским "Ренном". Подопечные Александра Хацкевича сражаются с одним из лидеров квартета К в четверг, 25 октября, на стадионе "Роазон Парк". OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Ренн – Динамо. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ РЕНН – ДИНАМО

Лига Европы. 3-й тур

Группа К

Ренн, стадион "Роазон Парк"

Главный арбитр: Тамаш Богнар (Венгрия)

"Ренн" (Франция) – "Динамо" (Киев, Украина) – 0:0

"Ренн" (ориентировочный состав): Диалло – Траоре, Гелен, Да Сильва, Бенсебайни – Гренье, Андре, Зеффан, Буриго – Бен Арфа – Сарр

"Динамо" (ориентировочный состав): Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич – Шепелев, Гармаш, Буяльский – Цыганков, Вербич – Супряга

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0. МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ.

ГДЕ СМОТРЕТЬ РЕНН – ДИНАМО

Поболеть за украинскую команду можно будет у экранов телевизоров благодаря трансляции на канале "Футбол 2". Здесь показ матча будет сопровождаться традиционной аналитической студией.

Кроме того, в прямом эфире игру команды Александра Хацкевича можно будет увидеть на российском вещателе "Матч! Арена".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РЕНН – ДИНАМО

Аналитики незначительное преимущество отдают французскому коллективу. Ставки на победу "Ренна" принимаются с коэффициентом 2,20.

Показатели на ничейный исход достигают уровня 3,30. Аналогичная котировка предлагается и на успех "Динамо".

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Венгрии, которую возглавляет Тамаш Богнар. Помогать ему будут лайнсмены Болаш Бузаш, Петер Кобор.

Дополнительными ассистентами выступят Адам Форкош и Петер Соймоши. А роль четвертого судьи исполнит Теодор Георгиу.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Александр Хацкевич, главный тренер "Динамо":

– Очень часто у "Ренна" меняется сочетание в атаке. Мы посмотрели четыре игры. Особо обратили внимание на стандартные положения, которые являются сильной стороной французов. Постараемся их избегать. Что касается нашего состава, то больных мы сюда не привезли, рассчитываем на всех, в том числе и на Вербича.

Сябри Лямуши, главный тренер "Ренна":

– "Динамо" – это клуб, который выиграл два Кубка Европы, имеет отличную историю. Киевляне обладают преимуществом, поскольку у них больше опыта на европейской арене, чем у нас. Они играли в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, в этом разница между нашими командами. "Динамо" имеет большую историю выступлений в еврокубках, команда борется за титул у себя дома с "Шахтером", который имеет талантливых игроков, поэтому мы должны с максимальной осторожностью подойти к этой игре.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Ренн": Диалло – Траоре, Гелен, Да Сильва, Бенсебайни – Гренье, Андре, Зеффан, Буриго – Бен Арфа – Сарр

"Динамо": Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич – Шепелев, Гармаш, Буяльский – Цыганков, Вербич – Супряга

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" разгромило соперника и вышло в следующий раунд Юношеской Лиги УЕФА.