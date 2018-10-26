"Ренн" - "Динамо": обзор матча

Киевское "Динамо" в невероятном поединке одержало первую победу в групповом раунде Лиги Европы над французским "Ренном". Доигрывать матч вице-чемпиону Украины пришлось в меньшинстве после удаления Шепелева.

Киевляне вышли вперед в средине первого тайма: невероятный дальний удар Томаша Кендзеры заслужил как минимум на звание гола тура. Однако хозяева еще до свистка на перерыв сумели сравнять счет: после удара Гренье со штрафного мяч юркнул подмышку Денису Бойко.

Во втором тайме киевляне усложнили себе задачу на победу в поединке: красный свет увидел перед собой полузащитник столичной команды Владимир Шепелев. Тем не менее на характере динамовцы дожали своего соперника: невероятным ударом с острого угла в воротах "Ренна" расписался Виталий Буяльский.

Вашему вниманию самые интересные эпизоды матча "Ренн" - "Динамо".

"Ренн" Франция – "Динамо" Украина 1:2 Голы: 0:1 – 21 Кендзера, 1:1 – 40 Гренье, 1:2 – 89 Буяльский "Ренн" – Диалло, Да Сильва, Бенсебайни, Траоре, Желен, Андре, Юханссон, Сарр, Гренье, Дель Кастийо (Буриго, 61), Ньянг (Бен-Арфа, 74).

"Динамо" – Бойко, Морозюк (Че-Че, 80), Кадар, Бурда, Сидклей, Гармаш (Сидорчук, 68), Шепелев, Кендзера, Вербич (Супряга, 74), Миколенко, Буяльский. Предупреждения: Миколенко (11), Гармаш (25), Шепелев (38), Сарр (52), Да Сильва (70).

Удаление: Шепелев (84).

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник киевлян Александр Хацкевич объяснил отсутствие в заявке одного из лидеров команды Виктора Цыганкова.