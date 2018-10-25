"Динамо" в меньшинстве вырвало победу в Лиге Европы

Киевское "Динамо" добыло победу над французским "Ренном" в третьем туре Лиги Европы. Первый в истории матч между этими командами завершился со счетом 1:2.

OBOZREVATEL вел онлайн трансляцию матча Ренн – Динамо.

Уже на 2-й минуте гости могли открывать счет. Бразилец Сидклей, который дебютировал в старте ЛЕ, выдал отличный рывок, отдал пас на Морозюка, но мощный удар Николая струсил пыль с перекладины.

После этого пошла игра на встречных курсах, где фланги французов имели небольшое преимущество над нашими. Киевские футболисты хорошо играли на перехватах, убегая в быстрые контратаки, но по настоящему опасных моментов ни одна ни другая команда создать не смогли.

Все изменилось на 21-й минуте. Буяльский отдал прострельную передачу под удар Гармашу, киксанул, мяч покатился дальше и Кендзера с разбега влупил метров с 25 точно в ближнюю девятку - 0:1.

Ренн - Динамо

"Ренн" бросился отыгрываться, но "бело-синие" спокойно играли в защите, не доводя ситуацию во вратарской до критической. Однако к концу 45-минутки слишком сильно прижались к рамке, стали терять мячи в простых ситуациях и в результате пропустили гол фактически из ничего.

Томаш Кадар на ровном месте заработал штрафной удар. Гренье ударил в тот угол где стоял Бойко, но Денис не смог зафиксировать мяч, которые проскочил под ним в сетку - 1:1.

Ренн - Динамо

Во втором тайме игра сместилась на половину поля украинцев. Игроки "Ренна" все опаснее и опаснее атаковали и киевской защите раз за разом приходилось "тушить пожары" у ворот.

На 77-й минуте серьезное рассечение брови получил Морозюк. Капитану "Динамо" в игровой ситуации съездил по лицу коленом партнер по команде. Остановить кровотечение долго не удавалось и белорусскому тренеру пришлось выпустить на поле Че-Че.

За шесть минут до финального свистка украинская команда осталась в меньшинстве. После неаккуратного паса назад Супряги на фол пошел Шепелев и получил вторую желтую карточку. "Ренн" усилил давление, увлекся штурмом и пропустил острую контратаку.

Че-Че классно вырезал на Буяльского, тот перебросил Диалло, который чуть не достал кончиками пальцев мяч - 1:2.

Ренн - Динамо ouest-france.fr

Ренн - Динамо ouest-france.fr

Ренн - Динамо ouest-france.fr

Ренн - Динамо ouest-france.fr

Ренн - Динамо ouest-france.fr

Ренн - Динамо ouest-france.fr

Ренн - Динамо ouest-france.fr

Ренн - Динамо ouest-france.fr

Ренн - Динамо ouest-france.fr

Ренн - Динамо ouest-france.fr

Ренн - Динамо ouest-france.fr

Ренн - Динамо ouest-france.fr

"Ренн" Франция – "Динамо" Украина 1:2 Голы: 0:1 – 21 Кендзера, 1:1 – 40 Гренье, 1:2 – 89 Буяльский Ренн – Диалло, Да Сильва, Бенсебайни, Траоре, Желен, Андре, Юханссон, Сарр, Гренье, Дель Кастийо (Буриго, 61), Ньянг (Бен-Арфа, 74).

Динамо – Бойко, Морозюк (Че-Че, 80), Кадар, Бурда, Сидклей, Гармаш (Сидорчук, 68), Шепелев, Кендзера, Вербич (Супряга, 74), Миколенко, Буяльский. Предупреждения: Миколенко (11), Гармаш (25), Шепелев (38), Сарр (52), Да Сильва (70).

Удаление: Шепелев (84).

Свой следующий поединок "Динамо" проведет 8 ноября против все того же "Ренна". Начало в 19:55.

Напомним, что в первом туре подопечные Хацкевича сыграли вничью 2:2 с "Астаной"из Казахстана. Во втором туре "Динамо" упустило победу над "Яблонцем" в Чехии (2:2), ведя по ходу встречи в два мяча.