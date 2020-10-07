Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян обратился с открытым письмом к президентам России, США и Франции Владимиру Путину, Дональду Трампу и Эммануэлю Макрону по поводу конфликта в Нагорном Карабахе.

Футболист "Ромы" глубоко озабочен тем, что его родина находится в опасности.

"Идет вторая неделя тяжелых боев, и моя родная Армения и Арцах защищаются от агрессоров, отстаивая право нашего народа на жизнь, существование на наших исторических землях, на сохранение христианского наследия и ценностей. В последние дни тяжело наблюдать, как азербайджанские вооруженные силы напрямую атакуют школы, детские сады, жилые дома, больницы, другую гражданскую инфраструктуру и другие густонаселенные гражданские районы в Степанакерте", – написал спортсмен в Twitter.

Мхитарян заявил, что Азербайджан атакует мирных жителей, используя запрещенные кассетные боеприпасы, что приводит к большому количеству жертв и раненых, судьбы которых навсегда сломаны.

"Это нельзя назвать иначе как военным преступлением. Ситуация в Арцахе близка к гуманитарной катастрофе. Более того, эти трагические события происходят при прямом вмешательстве иностранных боевиков, что также является прямой угрозой безопасности для Российской Федерации и Евросоюза. Армения и Арцах борются с международным терроризмом", – заявил полузащитник армянской сборной.

Футболист уверен, что в качестве исторических союзников Армении и, в первую очередь, сопредседателей Минской группы ОБСЕ вмешательство этих трех мировых лидеров с призывом к Азербайджану прекратить войну имеет большое значение.

"Наши юноши погибают на фронте и становятся там инвалидами вместо того, чтобы участвовать в строительстве будущего нации. От всего сердца призываю вас приложить все силы, чтобы остановить эту трагедию и вернуть стороны к мирным переговорам", – подытожил Мхитарян.

Как сообщал OBOZREVATEL, бои на границе Армении и Азербайджана вспыхнули с новой силой 27 сентября.

Отметим, что Генрих Мхитарян выступал за донецкий "Шахтер" с 2010 по 2013 года, а в сезоне 2012/2013 установил рекорд результативности чемпионата Украины (25 голов). Затем перешел в дортмундскую "Боруссию", где отыграл три сезона. В 2016 году начал играть в "Манчестер Юнайтед", а в январе 2018-го заключил контракт до лета 2021 года с лондонским "Арсеналом".