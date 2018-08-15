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Рекордсмен "Шахтера" лишил "Спартак" Лиги чемпионов: видеофакт

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Лучший бомбардир в истории донецкого "Шахтера" Луис Адриано стал главным антигероем матча квалификации Лиги чемпионов, в котором московский "Спартак" на своем поле принимал греческий ПАОК.

После поражения в Салониках (2:3) "красно-белых" устраивала только победа на своем поле. Однако задачу своей команде существенно усложнил бразильский нападающий. Уже на 33-й минуте матча Адриано неожиданно сначала отвесил пинок защитнику греков, а затем ударил его локтем в живот. Арбитр встречи справедливо показал Луису красную карточку.

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Удаление бразильца во многом предопределило ход игры – "Спартаку" так и не удалось поразить ворота ПАОКа, что привело к вылету из Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник ПАОКа Евгений Хачериди показал российским болельщикам щитки с флагом Украины после победы над "Спартаком" в Лиге чемпионов. После матча российские средства массовой информации закатили настоящую истерику по этому поводу, призвав наказать нашего соотечественника.

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Персона
Луис Адриано
Место
РоссияМосква
Объект
Спартак Москва
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