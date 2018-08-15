Рекордсмен "Шахтера" лишил "Спартак" Лиги чемпионов: видеофакт

Лучший бомбардир в истории донецкого "Шахтера" Луис Адриано стал главным антигероем матча квалификации Лиги чемпионов, в котором московский "Спартак" на своем поле принимал греческий ПАОК.

После поражения в Салониках (2:3) "красно-белых" устраивала только победа на своем поле. Однако задачу своей команде существенно усложнил бразильский нападающий. Уже на 33-й минуте матча Адриано неожиданно сначала отвесил пинок защитнику греков, а затем ударил его локтем в живот. Арбитр встречи справедливо показал Луису красную карточку.

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Удаление бразильца во многом предопределило ход игры – "Спартаку" так и не удалось поразить ворота ПАОКа, что привело к вылету из Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник ПАОКа Евгений Хачериди показал российским болельщикам щитки с флагом Украины после победы над "Спартаком" в Лиге чемпионов. После матча российские средства массовой информации закатили настоящую истерику по этому поводу, призвав наказать нашего соотечественника.