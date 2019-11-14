Рекорд! Стало известно, сколько заработает сборная Украины на Евро-2020

Стали известны призовые сборной Украины по футболу, которые она получит за выход в финальную часть Евро-2020, куда она попала досрочно.

"Сине-желтые", как и остальные 23 участника континентального форума, гарантированно получат по 9,25 миллиона евро, что в эквиваленте составляет 250 миллионов гривен.

Сборная Украины получит за выход на ЧЕ 9,25 миллиона евро

Каждая победа на групповой стадии принесет команде еще 1,5 млн евро, а ничья – 750 тысяч евро. Призовые за выход в 1/8 финала на Евро-2020 составят 2 млн евро. Каждый четвертьфиналист получит еще по 3,25 млн евро. За выход в полуфинал команде достанется 5 млн евро. Финалисты турнира разделят между собой 17 миллионов евро: 10 млн достанутся победителю, а 7 млн – проигравшему, сообщает football.ua.

Таким образом, максимальный гонорар победителя турнира, который к тому же выиграет все три поединка на групповой стадии, в общей сложности составит 34 млн евро. Это на 7 млн евро больше, чем максимальные призовые за Евро-2016.

Жеребьевка финальной части турнира состоится 30 ноября в Бухаресте. В ней примут участие только 20 сборных, которые выйдут на ЧЕ напрямую. Еще четыре участника станут известны после матчей плей-офф весной 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины установила исторический рекорд в отборочном цикле чемпионата Европы.

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