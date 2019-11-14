Главная Новости
14 ноября • обновлено в 11:15
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Рекорд! Стало известно, сколько заработает сборная Украины на Евро-2020

826
Читать материал на украинском

Стали известны призовые сборной Украины по футболу, которые она получит за выход в финальную часть Евро-2020, куда она попала досрочно.

"Сине-желтые", как и остальные 23 участника континентального форума, гарантированно получат по 9,25 миллиона евро, что в эквиваленте составляет 250 миллионов гривен.

Сборная Украины получит за выход на ЧЕ 9,25 миллиона евро

Сборная Украины получит за выход на ЧЕ 9,25 миллиона евро

Каждая победа на групповой стадии принесет команде еще 1,5 млн евро, а ничья – 750 тысяч евро. Призовые за выход в 1/8 финала на Евро-2020 составят 2 млн евро. Каждый четвертьфиналист получит еще по 3,25 млн евро. За выход в полуфинал команде достанется 5 млн евро. Финалисты турнира разделят между собой 17 миллионов евро: 10 млн достанутся победителю, а 7 млн – проигравшему, сообщает football.ua.

Таким образом, максимальный гонорар победителя турнира, который к тому же выиграет все три поединка на групповой стадии, в общей сложности составит 34 млн евро. Это на 7 млн евро больше, чем максимальные призовые за Евро-2016.

Новости
Легендарного украинского тренера уволили после провала в отборе Евро-2020

Жеребьевка финальной части турнира состоится 30 ноября в Бухаресте. В ней примут участие только 20 сборных, которые выйдут на ЧЕ напрямую. Еще четыре участника станут известны после матчей плей-офф весной 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины установила исторический рекорд в отборочном цикле чемпионата Европы.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Евро-2020
Теги
УЕФА Сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги