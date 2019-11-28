Рейтинг ФИФА: на каком месте теперь находится Украина

Украина опустилась на две позиции в обновленном рейтинге национальных сборных по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

В прошедшем месяце команда Андрея Шевченко минимально победила Эстонию (1:0) и сыграла вничью с Сербией (2:2), и теперь занимает 24-е место. Ее обошли сборные Уэльса и США. Информация об этом размещена на официальном сайте организации.

Сборная Украины РБК-Украина

Нидерланды, которые станут нашими соперниками по группе на Евро-2020, также потеряли две строчки и опустились на 14-е место.

В первой тройке без изменений: Бельгия, Франция и Бразилия сохранили позиции. Единственной перестановкой в топ-10 стала рокировка Португалии и Хорватии. Наши соперники по отборочной группе на чемпионат Европы опустились на 7-ю позицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, жеребьевка группового турнира Евро-2020 состоится в субботу, 30 ноября.

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