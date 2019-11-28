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29 ноября • обновлено в 11:08
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Рейтинг ФИФА: на каком месте теперь находится Украина

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Украина опустилась на две позиции в обновленном рейтинге национальных сборных по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

В прошедшем месяце команда Андрея Шевченко минимально победила Эстонию (1:0) и сыграла вничью с Сербией (2:2), и теперь занимает 24-е место. Ее обошли сборные Уэльса и США. Информация об этом размещена на официальном сайте организации.

Сборная Украины

Сборная Украины

РБК-Украина

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Подобрали и обобрали: России в ситуации с Евро-2020 "предложили помощь"

Нидерланды, которые станут нашими соперниками по группе на Евро-2020, также потеряли две строчки и опустились на 14-е место.

В первой тройке без изменений: Бельгия, Франция и Бразилия сохранили позиции. Единственной перестановкой в топ-10 стала рокировка Португалии и Хорватии. Наши соперники по отборочной группе на чемпионат Европы опустились на 7-ю позицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, жеребьевка группового турнира Евро-2020 состоится в субботу, 30 ноября.

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Тема
Евро-2020
Теги
ФИФА Сборная Украины по футболу Сборная Нидерландов по футболу сборная Сербии по футболу сборная Уэльса по футболу сборная США по футболу сборная Португалии по футболу сборная Хорватии по футболу
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семенов Александр
семенов Александр
Уэлс выше Украины !???? Это так же верно как то что Иран выше России . В жопу такие рейтинги !!!!
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