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10 июня • обновлено в 13:58
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Регламент змагань – це не туалетний папір в нужнику біля траси – ФК "Інгулець"

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Футбольний клуб "Інгулець" виступив із жорсткою заявою щодо необхідності завершити першість у Першій лізі.

Напередодні позачергової Конференції ПФЛ клуб з Петрового закликав керівництво Ліги не знущатися над регламентом змагань.

"Ще раз повторимо: регламент змагань – це не туалетний папір в нужнику біля траси Ужгород-Луцьк. Це непорушний документ, футбольна Конституція і дограти сезон з урахуванням всіх обставин – наш священний обов’язок. Тим, хто скаржиться на невизначеність з медичним протоколом, хочеться сказати одне: хтось шукає можливості, а хтось – причини", – говориться в заяві "Інгульця".

Регламент змагань – це не туалетний папір в нужнику біля траси – ФК "Інгулець"

"Чемпіонат Першої ліги повинен бути дограно за календарем згідно класичної схеми по регламенту. Обмін між лігами повинен передбачати прямий виліт 15-й і 16-й команди. Перехід з Другої ліги до Першої перших двох команд груп і проведення стикових матчів між третіми командами груп і 13-й, 14-й командами першої ліги. Якщо нашу позицію не почують, залишаємо за собою право звертатися до судів різних інстанцій, включаючи спортивний арбітражний суд в Лозанні", – додається в повідомленні.

Регламент змагань – це не туалетний папір в нужнику біля траси – ФК "Інгулець"

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Место
Украина Кропивницкий
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