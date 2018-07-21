Редкое видео: в интернете показали первый гол Месси за "Барселону"

В интернете выложили редкое видео первого гола Лионеля Месси за "Барселону". Шедевральный мяч аргентинец забил 14 лет назад - 20 июля 2004 года в товарищеском матче против каталонского клуба "Паламос".

Команда Франка Райкарда в рамках предсезонной подготовки разгромила своих соперников со счетом 6:0, а 17-летний Месси провел на поле весь второй тайм, играя на позиции центрфорварда.

Стоит отметить, что первый гол в официальных матчах за каталонцев Месси забил 1 мая 2005 года в ворота "Альбасете" в рамках чемпионата Испании.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что футболист умер, пытаясь скопировать Месси.