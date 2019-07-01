"Ребята интересные": Мамаеву жаль расставаться с зеками

Российский футболист Павел Мамаев, осужденный за избиение двух людей, признался, что хорошо поладил со своими сокамерниками в Бутырской тюрьме.
Бывший игрок сборной России добавил, что мечтает выйти на свободу по условно-досрочному освобождению.
"Придется сидеть от "звонка" до "звонка"? Гадать смысла нет. Но хотелось бы выйти по УДО, чтобы пораньше домой. Соскучился по родным. Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе", – цитирует Мамаева "Московский комсомолец".
Павел Мамаев
aif.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александра Кокорина и Павла Мамаева признали виновными в избиении чиновника Минпромторга РФ и водителя журналистки "Первого канала". Форварду "Зенита" дали полтора года тюрьмы, а его другу – один год и пять месяцев.
8 октября 2018-го Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновника в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, из-за чего тот получил сотрясение мозга.
Футболисты обвинялись по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Им грозило до 7 лет лишения свободы.
Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.
6 февраля, во время объявления приговора по делу Александра Кокорина и его брата Кирилла, разрыдалась мать спортсмена.
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