"Ребята интересные": Мамаеву жаль расставаться с зеками

Российский футболист Павел Мамаев, осужденный за избиение двух людей, признался, что хорошо поладил со своими сокамерниками в Бутырской тюрьме.

Бывший игрок сборной России добавил, что мечтает выйти на свободу по условно-досрочному освобождению.

"Придется сидеть от "звонка" до "звонка"? Гадать смысла нет. Но хотелось бы выйти по УДО, чтобы пораньше домой. Соскучился по родным. Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе", – цитирует Мамаева "Московский комсомолец".

Павел Мамаев aif.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Александра Кокорина и Павла Мамаева признали виновными в избиении чиновника Минпромторга РФ и водителя журналистки "Первого канала". Форварду "Зенита" дали полтора года тюрьмы, а его другу – один год и пять месяцев.

8 октября 2018-го Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновника в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, из-за чего тот получил сотрясение мозга.

Футболисты обвинялись по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Им грозило до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.

6 февраля, во время объявления приговора по делу Александра Кокорина и его брата Кирилла, разрыдалась мать спортсмена.

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