Реброву нашли замену в "Ференцвароше" – СМИ

"Ференцварош" нашел замену главному тренеру Сергею Реброву, который после окончания нынешнего сезона должен перейти в турецкий "Фенербахче".

Как сообщает издание Gazeta Spoturilor, 67-летний румынский специалист Ласло Белени ведет активные переговоры с руководством венгерского клуба. Стороны близки к достижению соглашения.

Ласло Белени Динамо Киев от Шурика

Белени до недавнего времени тренировал бельгийский "Антверпен" и также имеет опыт работы во Франции, Португалии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Греции.

Отметим, что под руководством Реброва "Ференцварош" выиграл первенство Венгрии в сезоне 2018/19, а в нынешнем чемпионате уверенно лидирует, опережая "Фехервар", который находится на втором месте, на девять очков после 28 туров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем поединке подопечные Реброва невероятным образом упустили победу, пропустив два гола в компенсированное ко второму тайму время.

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