Главная Новости
11 июня • обновлено в 12:52
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Реброву нашли замену в "Ференцвароше" – СМИ

2.4т
Читать материал на украинском

"Ференцварош" нашел замену главному тренеру Сергею Реброву, который после окончания нынешнего сезона должен перейти в турецкий "Фенербахче".

Как сообщает издание Gazeta Spoturilor, 67-летний румынский специалист Ласло Белени ведет активные переговоры с руководством венгерского клуба. Стороны близки к достижению соглашения.

Ласло Белени

Ласло Белени

Динамо Киев от Шурика

Белени до недавнего времени тренировал бельгийский "Антверпен" и также имеет опыт работы во Франции, Португалии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Греции.

Отметим, что под руководством Реброва "Ференцварош" выиграл первенство Венгрии в сезоне 2018/19, а в нынешнем чемпионате уверенно лидирует, опережая "Фехервар", который находится на втором месте, на девять очков после 28 туров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем поединке подопечные Реброва невероятным образом упустили победу, пропустив два гола в компенсированное ко второму тайму время.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Сергей Ребров
Теги
Фенербахче Стамбул ФК Ференцварош
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 070.

    Вылечились: 13 141. Умерли: 854.

  • В мире заболели более 7,4 млн человек, погибли – больше 416 тысяч.

  • Карантин в Украине продолжат после 22 июня: названа причина.

  • Цены на маски в Украине обвалились в 10 раз: раньше их можно было купить за 50 грн штуку!

  • ВОЗ усомнилась в достоверности данных по смертности от коронавируса в России: "смотрится необычно".

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Бавария
VS
Боруссия М
Боруссия М с форой (+1.5)
1.92 Сделать ставку
Фортуна
VS
Боруссия Д
Тотал больше 3
1.75 Сделать ставку
Падерборн
VS
Вердер
Победа Вердера с форой (0)
1.68 Сделать ставку
Вольфсбург
VS
Фрайбург
Тотал меньше 3
1.65 Сделать ставку
Espada
VS
NaVi Junior
Победа Espada с форой в -1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Japaleno
VS
HONORIS
Победа HONORIS
2,01 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
Illuminar
Победа Copenhagen Flames
1.60 Сделать ставку
NaVi
VS
MAD Lions
Победа MAD Lions
2,51 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Hellraisers
Победа Hellraisers с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Заря
VS
Динамо Киев
Обе забьют
1.86 Сделать ставку