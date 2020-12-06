Ребров высказался о предстоящем матче с "Динамо" в Лиге чемпионов

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров перед решающим матчем 6-го тура Лиги чемпионов против киевского "Динамо" дал небольшой комментарий.

Украинский специалист ожидает непростого поединка, ведь на кону будет стоять путевка в Лигу Европы.

"Встреча с киевским "Динамо" будет очень тяжелым матчем, так как это последний матч в Лиге чемпионов. В то же время мы готовимся к нему с полной концентрацией", – цитирует Реброва пресс-служба чемпиона Венгрии.

Напомним, что игра состоится во вторник, 8 декабря и начнется в 22:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 2-го тура Лиги чемпионов "Динамо" – "Ференцварош" завершился со счетом 2:2. Киевляне упустили победу, выигрывая в два мяча к перерыву. После матча результат прокомментировал главный тренер украинской команды Мирча Луческу.

Ранее бывший наставник "Динамо" и национальной сборной Украины Йожеф Сабо заявил что в игре ЛЧ между киевлянами и "Ференцварошем" будет поддерживать венгерскую команду.