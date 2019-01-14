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Ребров возвращается? Жена тренера намекнула на "Динамо"

1.4тЧитать материал на украинском

Жена знаменитого украинского тренера Сергея Реброва не исключила возвращения своего супруга в киевское "Динамо". О такой возможности Анна намекнула на своей странице в Instagram.

26-летняя девушка устроила в соцсети переписку с фанатами и на просьбу одного из поклонников - "Срочно Сергея Станиславовича в Динамо!", Анна ответила: "Всему свое время".

Ребров возвращается? Жена тренера намекнула на "Динамо"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Сергей Ребров
Тег
ФК Динамо Киев
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