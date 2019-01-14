Ребров возвращается? Жена тренера намекнула на "Динамо"

Жена знаменитого украинского тренера Сергея Реброва не исключила возвращения своего супруга в киевское "Динамо". О такой возможности Анна намекнула на своей странице в Instagram.
26-летняя девушка устроила в соцсети переписку с фанатами и на просьбу одного из поклонников - "Срочно Сергея Станиславовича в Динамо!", Анна ответила: "Всему свое время".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сергей Ребров возглавил киевское "Динамо" после ухода Олега Блохина в 2014 году. Вместе с командой дважды добыл Кубок Украины и стал чемпионом Украины 2014/2015.
31 мая 2017 года, на пресс-конференции после матча с "Черноморцем" Ребров заявил, что не будет продлевать контракт с клубом.
21 июля 2017 года Ребров возглавил футбольный клуб из Саудовской Аравии "Аль-Ахли".
22 августа 2018 Сергей Ребров официально назначен на пост наставника легендарного венгерского клуба "Ференцварош".
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