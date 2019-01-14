Ребров возвращается? Жена тренера намекнула на "Динамо"

Жена знаменитого украинского тренера Сергея Реброва не исключила возвращения своего супруга в киевское "Динамо". О такой возможности Анна намекнула на своей странице в Instagram.

26-летняя девушка устроила в соцсети переписку с фанатами и на просьбу одного из поклонников - "Срочно Сергея Станиславовича в Динамо!", Анна ответила: "Всему свое время".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!