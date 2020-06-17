"Ференцварош", который возглавляет украинский тренер Сергей Ребров, во второй раз подряд стал чемпионом Венгрии.

В выездном матче 30-го тура первенства страны команда украинца одержала победу над "Гонведом" со счетом 2:0, забив два быстрых гола в начале второго тайма. Это позволило "Ференцварошу" увеличить отрыв от "Фехервара", который идет на втором месте и может набрать еще максимум 12 пунктов, до 14 очков. В следующем сезоне команда украинца сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Отметим, что до прихода Реброва летом 2018-го "Ференцварош" становился чемпионом Венгрии лишь один раз за 14 лет – в сезоне 2015/16, а до этого в 2003/04.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее слухи связывали украинского тренера с возвращением в киевское "Динамо" и переходом в "Фенербахче", однако информацию о договоренности с турецким грандом он опроверг.