Ребров: в Венгрии легче работать, чем в Украине, ведь Леоненко нет рядом

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал, как ему работается в Венгрии, оценив отношение к нему со стороны СМИ и болельщиков.

В эфире передачи "Великий футбол" украинский тренер признался, что не знает местный язык, поэтому не читает газет. Ребров также подколол легендарного футболиста Виктора Леоненко, который является одним из экспертов программы и никогда не стесняется критиковать команды, тренеров и игроков.

"К сожалению, я не понимают язык, и мне здесь с этим гораздо проще работать. Что бы не происходило, мне что-то рассказывают, но я не читаю газеты, не слушаю новости. Как по мне, здесь намного легче работать, если сравнить с Украиной. Нет Виктора Леоненко рядом, поэтому действительно полегче", – заявил украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ференцварош" попал в одну группу Лиги чемпионов с "Динамо", "Ювентусом" и "Барселоной". Ребров рассказал, что ему не понравилось в результатах жеребьевки.