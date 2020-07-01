Ребров стал тренером года в Венгрии

Максим Богданов Футбол 22:32, 1.07.2020 Обновлено: 22:34, 1.07.2020

Федерация футбола Венгрии признала украинского наставника "Ференцвароша" Сергея Реброва тренером года.

Под руководством легендарного динамовца команда из Будапешта защитила чемпионский титул. Клуб выступал в групповом этапе Лиги Европы, но не смог пробиться в плей-офф, упустив победу в ключевом матче на последней секунде.

Twitter Федерации футбола Венгрии

"У меня была хорошая связь с командой, у нас было взаимное доверие. Футболисты защитили титул действующих чемпионов, они хотели играть еще лучше", – прокомментировал награду Ребров.

Ранее Ребров признался, что к нему стали хуже относиться на третий год работы в клубе.

По мнению наставника "Ференцвароша", это было связано с не самыми удачными результатами команды.

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