Ребров – российскому СМИ: особо не смотрю матчи вашей сборной, у меня есть украинская

Украинский тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров, комментируя предстоящий матч Лиги наций между сборными Венгрии и России, признался, что слабо следит за командой РФ.

Представитель российского издания спорт24 попросил назвать футболистов, выделяющихся в сборной России, на что Ребров лаконично ответил: "Я особо не смотрю матчи российской сборной, у меня есть украинская сборная".

В тоже время Сергей Станиславович отметил, что именно поединок Венгрия – Россия он смотреть будет, так как сам работает сейчас в чемпионате этой страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября сборная России провела матч 1-го тура против Сербии. Поединок в Москве завершился со счетом 3:1.

В этот же день сборная Украины обыграла соперников из Швейцарии. Решающий гол в середине второго тайма забил Александр Зинченко. На послематчевой пресс-конференции Андрей Шевченко оценил игру команды.