Ребров раскритиковал Лобановского

Знаменитый динамовец и главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров раскритиковал решение легендарного Валерия Лобановского сделать в 2000 году базовой командой сборной Украины киевское "Динамо".

Валерий Лобановский и Сергей Ребров

"Костяк команды по-прежнему составляли представители "Динамо", и в той ситуации совмещение тренером двух постов было, наверное, оправданным. Но я все равно считаю, что сборная — это коллектив всей страны, и там не должно быть какого-то базового принципа. Да, нам не нужно было перестраиваться в отношении требований к тренировкам и играм, мы были сыграны, хорошо понимали друг друга. Но в конечном итоге сборная Украины снова не смогла добиться результата" - цитирует Реброва Команда1.

"Можно говорить о том, что нам не повезло с жеребьевкой в плей-офф, но на этот раз была такая группа, в которой нужно было занимать первое место, а мы его, считаю, сами подарили полякам…", - добавил Сергей Станиславович.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-форвард сборной России Александр Кержаков, который сейчас тренирует ее юношескую команду, восхитился методами легендарного Валерия Лобановского и заявил, что пошел бы работать к нему ассистентом.