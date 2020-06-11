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11 июня • обновлено в 14:32
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Ребров прокомментировал слухи о переходе в "Фенербахче"

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Украинский наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров опроверг слухи о том, что он договорился о переходе в турецкий "Фенербахче" после окончания нынешнего сезона.

"Это абсолютная неправда", – прокомментировал эту информацию украинец изданию M4Sport.

Сергей Ребров

Сергей Ребров

Soccer365.ru

Под руководством Реброва "Ференцварош" выиграл первенство страны в сезоне 2018/19 и уверенно лидирует в нынешнем розыгрыше турнира, опережая ближайшего преследователя на девять очков.

Ранее появилась информация о том, что украинец подписал контракт с "Фенербахче", а руководство венгерской команды уже успело подыскать ему замену. Реброва также сватали в киевское "Динамо", с которым он работал в 2014-2017 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем матче венгерского первенства "Ференцварош" невероятным образом упустил победу над одним из аутсайдеров чемпионата, пропустив два гола в компенсированное ко второму тайму время.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Сергей Ребров
Теги
ФК Ференцварош Фенербахче Стамбул
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