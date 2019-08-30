Ребров привел команду к супердостижению в Лиге Европы

Венгерский клуб "Ференцварош", который возглавляет украинский тренер Сергей Ребров, добился участия в групповом этапе еврокубков впервые после 15-летнего перерыва.

Сергей Ребров fradi.hu

"Ференцварош" сыграет в групповом турнире Лиги Европы и узнает своих соперников во время жеребьевки, которая состоится 30 августа в 14.00. Отметим, что потенциальным оппонентом команды Реброва является киевское "Динамо" из первой корзины (венгры находятся в четвертой).

В плей-офф раунде Лиги Европы "Ференцварош" прошел литовскую "Судуву" (0:0 в гостях и 4:2 - дома).

"Ференцварош" вышел в групповой этап Лиги Европы fradi.hu

Последний раз "Ференцварош" играл в групповом этапе еврокубка 15 лет назад - в сезоне 2004/05.

Напомним, что до этого Ребров с 2014-го по 2017 год возглавлял "Динамо", которое впервые за 17 лет сумел вывести в плей-офф Лиги чемпионов (в 1/8 финала сезона-2015/16 киевляне уступили "Манчестер Сити").

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Ребров выгнал из команды за предательство футболиста сборной Украины.

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