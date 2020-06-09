Ребров подписал контракт с новым клубом – СМИ

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров подписал контракт со стамбульским "Фенербахче".

Нынешний наставник венгерского "Ференцвароша" решил покинуть клуб из Будапешта по окончании нынешнего сезона, пишет портал Turkiyegazetesi. После переговоров с руководством "канареек" Ребров согласился принять предложение турецкой команды, цвета которой защищал во время карьеры игрока.

Сергей Ребров ФК "Ференцварош"

Отметим, что с "Ференцварошем" 46-летний украинский специалист выиграл национальное первенство 2018/19. А в нынешнем сезоне его команда идет лидером с отрывом в девять очков от второго места.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ называли Сергея Реброва одним из кандидатов на должность тренера киевского "Динамо" в том случае, если этот пост покинет нынешний наставник "бело-синих" Алексей Михайличенко.