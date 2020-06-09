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9 июня • обновлено в 12:07
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Ребров подписал контракт с новым клубом – СМИ

3.8т
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Бывший главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров подписал контракт со стамбульским "Фенербахче".

Нынешний наставник венгерского "Ференцвароша" решил покинуть клуб из Будапешта по окончании нынешнего сезона, пишет портал Turkiyegazetesi. После переговоров с руководством "канареек" Ребров согласился принять предложение турецкой команды, цвета которой защищал во время карьеры игрока.

Сергей Ребров

Сергей Ребров

ФК "Ференцварош"

Отметим, что с "Ференцварошем" 46-летний украинский специалист выиграл национальное первенство 2018/19. А в нынешнем сезоне его команда идет лидером с отрывом в девять очков от второго места.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ называли Сергея Реброва одним из кандидатов на должность тренера киевского "Динамо" в том случае, если этот пост покинет нынешний наставник "бело-синих" Алексей Михайличенко.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
чемпионат Турции чемпионат Венгрии
Персона
Сергей Ребров
Теги
ФК Динамо Киев ФК Ференцварош Фенербахче Стамбул
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