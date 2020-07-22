Ребров отказался возглавить "Динамо"

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров отказался возглавить киевское "Динамо".

Как сообщает издание Динамо Киев от Шурика, украинский специалист взял время на раздумия, но в итоге не принял предложение вернуться в команду, с которой работал в 2014-2017 годах. Теперь "Динамо" перейдет к рассмотрению других кандидатур на пост главного тренера клуба. Наставник "Зари" Виктор Скрипник сейчас не является приоритетным вариантом для киевлян, приглашение Юрия Калитвинцева руководством команды не рассматривается, но есть интерес к Юрию Максимову, который работает в "Ворскле".

Также отмечается, что "Динамо" начало переговоры с иностранным тренером, имя которого хорошо известно украинским болельщикам, но держится в строгом секрете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Скрипник прокомментировал информацию о переговорах с киевским клубом.

Кроме того, стало известно о новой стратегии руководства команды по новому тренеру.