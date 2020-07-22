Ребров отказался возглавить "Динамо"
Сергей Ребров отказался возглавить "Динамо". fradi.hu
Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров отказался возглавить киевское "Динамо".
Как сообщает издание Динамо Киев от Шурика, украинский специалист взял время на раздумия, но в итоге не принял предложение вернуться в команду, с которой работал в 2014-2017 годах. Теперь "Динамо" перейдет к рассмотрению других кандидатур на пост главного тренера клуба. Наставник "Зари" Виктор Скрипник сейчас не является приоритетным вариантом для киевлян, приглашение Юрия Калитвинцева руководством команды не рассматривается, но есть интерес к Юрию Максимову, который работает в "Ворскле".
Также отмечается, что "Динамо" начало переговоры с иностранным тренером, имя которого хорошо известно украинским болельщикам, но держится в строгом секрете.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Скрипник прокомментировал информацию о переговорах с киевским клубом.
Кроме того, стало известно о новой стратегии руководства команды по новому тренеру.