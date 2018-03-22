Ребров объяснил конфликт Хачериди в "Динамо"

Главный тренер "Аль-Ахли" Сергей Ребров уверен, что причина конфликта Евгения Хачериди и главного тренера киевлян Александра Хацкевича кроется в характере самого футболиста.

"У Хачериди был конфликт со всеми тренерами. Просто сейчас это очень сильно обострилось. Женя должен разобраться в себе и расставить приоритеты. Это хороший, качественный футболист. Я всегда это говорил. Но, к сожалению, этот игрок думает в большей мере о себе и сейчас это подтверждается", – сказал Ребров в интервью "Вестям".

Напомним, что Хачериди отказался выходить на поле в матче Лиги Европы против "Лацио". Позже Евгений объяснил свою позицию случившегося. В свою очередь Игорь Суркис раскритиковал поведение футболиста.