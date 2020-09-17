Ребров об историческом достижении в Лиге чемпионов: остался последний шаг

Максим Иншаков Футбол 19:58, 17.09.2020

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал победу над "Динамо" Загреб (2:1) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Легендарный украинский специалист верит, что его подопечным под силу завоевать путевку в групповой раунд турнира.

"Видел подобное от своих игроков в матче против "Селтика". В этом году мы обыграли тройку лучших команд. Сказал ребятам, что если им это удастся – они перепишут историю. Однако остался последний шаг", – цитирует Сергея Станиславовича телеканал Футбол со ссылкой на пресс-службу "Ференцвароша".

Отметим, в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Ференцварош" сыграет с "Мольде". Первый матч команд состоится 22 сентября. Стал известен телеканал, который покажет этот матч в Украине.

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