Ребров об историческом достижении в Лиге чемпионов: остался последний шаг

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал победу над "Динамо" Загреб (2:1) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Легендарный украинский специалист верит, что его подопечным под силу завоевать путевку в групповой раунд турнира.

"Видел подобное от своих игроков в матче против "Селтика". В этом году мы обыграли тройку лучших команд. Сказал ребятам, что если им это удастся – они перепишут историю. Однако остался последний шаг", – цитирует Сергея Станиславовича телеканал Футбол со ссылкой на пресс-службу "Ференцвароша".

Отметим, в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Ференцварош" сыграет с "Мольде". Первый матч команд состоится 22 сентября. Стал известен телеканал, который покажет этот матч в Украине.