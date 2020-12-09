Ребров о поражении в ЛЧ: в ворота "Динамо" не назначили стопроцентный пенальти

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров оценил поражение в последнем туре Лиги чемпионов против "Динамо", заявив, что в эпизоде с попаданием мяча в руку капитану киевлян Сергею Сидорчуку арбитр должен был назначить пенальти.

Несмотря на это, он решил не продолжать эту тему, отметив хорошую игру своих подопечных в созидании. По его словам, "Ференцварош" подвела реализация.

"В Киеве мы показали достойный футбол. По такой игре очень сложно создавать много моментов. Мы создали три-четыре очень хороших момента. Я только что пересмотрел повтор – по моему мнению, в ворота "Динамо" должен был быть стопроцентный пенальти, но арбитр его не назначил. Но я совершенно не хочу говорить о судьях. Я говорю о своей команде. Мы действительно создавали моменты, пытались выиграть. Но на таком уровне, если ты не реализовываешь свои моменты, никто тебе не будет давать пять-шесть таких шансов", – цитирует слова Реброва официальный сайт "Динамо".

Он также рассказал, что помешало его команде достичь положительного результата в решающем матче Лиги чемпионов.

"Прежде всего, игроков, наверное, сковывало психологическое давление. Мы вышли на очень тяжелое поле. Для того чтобы выиграть, нам нужно было комбинировать, создавать моменты. Но это было непросто делать, так как "Динамо" компактно оборонялось. Плюс поле не давало контролировать мяч быстро, приходилось делать дополнительные касания. Но мы пытались создавать моменты", – добавил Ребров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свое мнение о матче высказал наставник "Динамо" Мирча Луческу. Румынский специалист также признался, что сказал своим подопечным в перерыве.

Киевский клуб минимально обыграл "Ференцварош" и вышел в плей-офф Лиги Европы.