Ребров о матче с "Динамо" в ЛЧ: я вижу, как команда изменилась с приходом Луческу

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров заявил, что работа с "Динамо" в прошлом поможет ему при подготовке к решающему матчу Лиги чемпионов против киевлян.

Несмотря на это, он считает, что украинский клуб изменился после прихода в команду Мирчи Луческу. Наш соотечественник не стал сравнивать футболистов, которые ранее были в его распоряжении, с теми, которые сейчас есть у его румынского коллеги, но отметил высокий уровень мотивации у молодых игроков "Динамо".

"В плане тактики мне помогает то, что я работал здесь много лет и знаю возможности футболистов. Я вижу, как "Динамо" изменилось с приходом Луческу. Я уважаю его. Команда играет в другой футбол – более организованный и в атаке, и в обороне. Я вижу ту работу, которую он проделывает в "Динамо". Та команда, которую я тренировал, и нынешняя – абсолютно разные. Сейчас много молодых футболистов. Я не хочу говорить хуже они или лучше. Но точно молодые украинские игроки более мотивированные", – цитирует слова Реброва официальный сайт киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч между "Динамо" и "Ференцварошем" в Лиге чемпионов состоится во вторник, 8 декабря. Букмекеры назвали фаворита поединка.

Ранее Мирча Луческу рассказал, что нужно сделать его команде для того, чтобы выйти на новый уровень.