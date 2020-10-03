Ребров о Лиге чемпионов: лучше бы "Динамо" не попалось

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Сергей Ребров

Главный наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров, комментируя жеребьевку Лигу чемпионов признался, что не хотел играть против "Динамо", которое является его родным клубом и которое он тренировал в период с 2014 по 2017 год.

Чемпион Венгрии попал в одну группу с "Динамо", "Ювентусом" и "Барселоной". Квартет G в сети уже успели окрестить "группой смерти".

"Все равно какие команды попались — мы будем выходить и играть. Конечно, лучше бы не попалось "Динамо". Но будем играть, будем так же готовиться, как к "Барселоне" и к "Ювентусу". Особенные чувства от "Динамо" Киев"? Если я буду проявлять свои эмоции при подготовке к матчам, то это не поможет команде. Нужно с холодной головой готовиться так же, как мы готовимся ко всем играм. Нужно отбросить какие-то эмоции. Я это понимаю, поэтому мы серьезно относимся к любой команде", – цитирует Сергея Станиславовича sport24.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, своих соперников по турниру получил и донецкий "Шахтер". Донецкие футболисты остались разочарованы жребием, оценив шансы на выход в следующий этап.