Ребров может вернуться в "Динамо": СМИ назвали условие

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров может вернуться на пост наставника "Динамо", если команде не удастся пробиться в квалификацию Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона и Алексей Михайличенко будет уволен.

Как сообщает издание Sabah, наиболее приоритетным вариантом для украинца является работа в киевском клубе, поэтому он ждет предложения от "Динамо", прежде чем договариваться с другими командами, номером один среди которых остается турецкий "Фенербахче", за который Ребров выступал в 2002-2004 годах.

Сергей Ребров Динамо Киев от Шурика

Украинский специалист работает с "Ференцварошем" с 2018 года. С венгерской командой он стал чемпионом страны в сезоне 2018/19 и уверенно лидирует в нынешнем розыгрыше первенства, оторвавшись от второго места на девять очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем матче чемпионата Венгрии подопечные Реброва невероятным образом упустили победу над одним из аутсайдеров, пропустив два мяча в компенсированное ко второму тайму время.