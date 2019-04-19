"Реалу" сделали предложение по Лунину

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, играющий на правах аренды в клубе "Леганес", может и следующий сезон провести за свою нынешнюю команду.

Вратарь сборной Украины в чемпионате Испании провел за "Леганес" пока всего 5 матчей, но руководство довольно его игрой и обратилось к королевскому клубу с предложением продлить срок арендного соглашения, сообщает авторитетная газета Marca.

Андрей Лунин

На это решениее повлиял и тот факт, что "Леганес" пока что не смог договориться о продлении контракта с основным кипером Иваном Куэльяром, поэтому у украинца есть все шансы стать первым номером на этой позиции в сезоне 2019/20.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной Украины Андрей Лунин может начать будущий сезон в качестве сменщика бельгийца Тибо Куртуа в мадридском "Реале".

В межсезонье главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан планирует окончательно определиться с тройкой голкиперов. По данным ABC, многое будет зависеть от того, останется ли в команде костариканец Кейлор Навас, который надежно засел на скамейке запасных.

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