"Реал" заявил украинца Лунина за другой клуб

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин заявлен на текущий сезон за "Кастилью", сообщает As.

"Кастилья" является резервной командой клуба "Реал Мадрид" и относится к системе La Fabrica. Выступает в Сегунде Б - третьей по значимости футбольной лиги Испании.

По информации журналистов, причина такого решения - ограниченная заявка "Реала" на сезон. Руководство королевского клуба решило сэкономить место в заявке, поэтому Лунина и Родриго заявили за "Кастилью". В тоже время оба игрока будут находиться на базе "Реала" и тренироваться с первой командой.

Ранее сообщалось, что Лунин и бельгиец Тибо Крутуа будут вратарями "Реала" в следующем сезоне.

В конце июля руководство проинформировало 21-летнего украинца, что он будет вторым голкипером в мадридском клубе. По этой причине они отпустили Люку Зидана.

После трех лет выступлений в аренде ("Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо") Лунину планировали предоставить шанс проявить себя на "Сантьяго Бернабеу".

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре прошлого года Андрей провел летние сборы в составе "Реала", однако с началом нового чемпионата Зидан отправил нашего вратаря в аренду в "Вальядолид", утвердив на позиции основного вратаря Тибо Куртуа.

В январе 2020-го Лунин перешел в команду второго по силе испанского дивизиона "Реал Овьедо" на правах аренды.

За "Овьедо" футболист провел 18 матчей. Шесть из них всухую. В остальных пропустил 18 голов.

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