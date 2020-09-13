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"Реал" заявил украинца Лунина за другой клуб

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2,5 т.
Андрей Лунин

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин заявлен на текущий сезон за "Кастилью", сообщает As.

"Кастилья" является резервной командой клуба "Реал Мадрид" и относится к системе La Fabrica. Выступает в Сегунде Б - третьей по значимости футбольной лиги Испании.

По информации журналистов, причина такого решения - ограниченная заявка "Реала" на сезон. Руководство королевского клуба решило сэкономить место в заявке, поэтому Лунина и Родриго заявили за "Кастилью". В тоже время оба игрока будут находиться на базе "Реала" и тренироваться с первой командой.

Ранее сообщалось, что Лунин и бельгиец Тибо Крутуа будут вратарями "Реала" в следующем сезоне.

В конце июля руководство проинформировало 21-летнего украинца, что он будет вторым голкипером в мадридском клубе. По этой причине они отпустили Люку Зидана.

После трех лет выступлений в аренде ("Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо") Лунину планировали предоставить шанс проявить себя на "Сантьяго Бернабеу".

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре прошлого года Андрей провел летние сборы в составе "Реала", однако с началом нового чемпионата Зидан отправил нашего вратаря в аренду в "Вальядолид", утвердив на позиции основного вратаря Тибо Куртуа.

В январе 2020-го Лунин перешел в команду второго по силе испанского дивизиона "Реал Овьедо" на правах аренды.

За "Овьедо" футболист провел 18 матчей. Шесть из них всухую. В остальных пропустил 18 голов.

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ИспанияРеал МадридАндрей Лунин
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