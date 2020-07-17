"Реал" завоевал титул чемпиона Испании

Мадридский "Реал" одержал победу над "Вильярреалом" в 37-м туре чемпионата Испании и завоевал 34-й титул сильнейшей команды Испании, оторвавшись от "Барселоны" на восемь чемпионств.

Подопечные Зинедина Зидана должны были выигрывать, чтобы обеспечить себе первое место за матч до финиша или ждать осечки "Барселоны", которая принимала "Осасуну" на своем поле. Дубль Карима Бензема принес победу "Реалу" со счетом 2:1, а каталонцы сенсационно проиграли середняку испанского чемпионата на "Камп Ноу" – 2:3.

Таблица испанской Ла Лиги после 37 туров Flashscore

Это чемпионство стало для мадридского клуба третьим в 2010-х годах – до этого "сливочные" завоевывали титул в сезонах 2011/12 и 2016/17. Для Зинедина Зидана этот трофей стал 11-м в карьере.

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