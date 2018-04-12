"Реал" - "Ювентус": обзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" проиграл "Ювентусу" (1:3) но за счет гола на выезде вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Все решилось на 90+4-й минуте, когда английский арбитр Майкл Оливер удалил Луиджи Буффона и поставил пенальти в ворота гостей.

"Обозреватель" предлагает своим читателям видеообзор матча.

"Реал Мадрид" Испания – "Ювентус" Италия - 1:3

Голы: 0:1 – 2 Манджукич, 0:2 – 37 Манджукич, 0:3 – 60 Матюиди, 1:3 – 90, пенальти Роналду.

Реал Мадрид – Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Вальехо, Иско, Каземиро (Васкес, 46), Кроос, Модрич (Ковачич, 75), Бэйл (Асенсио, 46), Роналду.

Ювентус – Буффон, Бенатия, Алекс Сандро, Де Шильо (Лихтштайнер, 17), Кьеллини, Пьянич, Хедира, Матюиди, Дуглас Коста, Манджукич, Игуаин (Шченсны, 90).

Предупреждения: Пьянич (17), Карвахаль (22), Манджукич (29), Лихтштайнер (36), Алекс Сандро (67), Дуглас Коста (73), Марсело (81), Бенатия (90).

Удаление: Буффон (90).

Первый матч 3:0

Жеребьевка полуфиналов запланирована на 13 апреля. Первые матчи пройдут 24-25 апреля - ответные 1-2 мая.

Напомним, что ранее "Барселона" потерпела сенсационное разгромное поражение от "Ромы" и вылетела из ЛЧ.