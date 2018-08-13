"Реал" включил вратаря сборной Украины в заявку на Суперкубок УЕФА

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин может дебютировать в составе мадридского "Реала" в официальном матче. 19-летний рекордсмен нашей национальной команды попал в заявку "сливочных" на поединок против соседей из "Атлетико" за Суперкубок УЕФА, который пройдет в среду, 15 августа.

Всего в список вошли 29 футболистов, в том числе новичок "Реал" Тибо Куртуа. При этом шансы бельгийского вратаря попасть даже на скамейке запасных оценивается минимально. Вероятнее всего, игру с "Атлетико" со старта начнет костариканец Кейлор Навас, а Лунин рассчитывает на включение в число запасных.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Лунин перешел в мадридский "Реал" из луганской "Зари" за девять миллионов евро. Во время предсезонного турнира украинский вратарь выдал несколько феерических сэйвов.